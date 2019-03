FOTOGALERIE. LĂSATUL SECULUI, SĂRBĂTOAREA ȚĂRII OAȘULUI LA A IV-A EDIȚIE

Sărbătoarea tradițională a Țării Oașului, de Lăsatu’ Secului, a ajuns la a patra ediție în cei doi ani de la înființarea Asociației ȚARA OAȘULUI. Membrii Asociației, oaspeții și invitații speciali au apreciat că această manifestare a urmașilor dacilor liberi, organizată de Asociația socio-culturală ȚARA OAȘULUI, care a avut loc la Satu Mare, duminică, 10 martie, a fost una dintre cele mai reușite, mai cu seamă că mare parte dintre cei prezenți au participat la acest praznic îmbrăcați în straie oșenești. Asociaţia socio-culturală ŢARA OAŞULUI se extinde şi se dezvoltă în mod armonios, pentru a pătrunde în toate zonele locuite de oşenii din Ţara Oaşului. În cursul acestui an, supranumit şi ANUL SATULUI ROMÂNESC, Asociaţia şi-a propus să organizeze evenimente culturale tradiţionale în toate satele din ŢARA OAŞULUI.

Tradiție religioasă și veselie frățească

Conform datinei străbune, praznicele oșenilor încep întotdeauna cu rugăciuni de mulțumire și meditație dăruite bunului Dumnezeu. Cea de-a patra ediție a Sărbătorii ȚARA OAȘULUI a debutat în fața Catedralei ortodoxe ADORMIREA MAICII DOMNULUI din Satu Mare, unde membrii Asociației s-au întâlnit cu frații lor, care fac parte din Asociațiile: maramureșenilor, codrenilor și moților. După aceste momente de bucurie, toți cei prezenți au intrat în incinta Catedralei pentru a lua partea la slujba Sfintei Liturghii, care a fost săvârșită de un sobor de preoți format din: TĂTĂRAN PETRE, AUREL DONCA CHIRILĂ, ALMON GHEORGHE – preot paroh din Vetiș, ONEA MARCIAN VASILE – inspector de religie, pr.dr. BOLOȘ CRISTIAN și pr.RADU ȘIMONCA. În cuvântul său, pr.dr. Boloș Cristian a mulțumit oșenilor pentru că au venit în Cetatea Sătmaului și în Cetatea Catedralei pentru a se ruga împreună cu oaspeții lor.

După ieșirea din biserică, în fața Catedralei oșenii s-au prins într-o „roată oșenească” plină de veselie, iar maramureșenii într-o „bătută” moroșenească. La un moment dat, oșenii și oaspeții lor s-au prins într-o horă a frăției, care a fost apreciată din plin de credincioșii ortodoxi, care au ieșit din Catedrală. În final, oșenii, maramureșenii, moții și codrenii s-au deplasat, pe fundalul horilor și țâpuritorilor, de-a lungul b-dului dr. Vasile Lucaciu, până în fața Muzeului de istorie Județean, pentru a prezenta trecătorilor o adevărată paradă a portului popular autentic.

Popas la standul cu produse tradiționale

Din Piața dr. Vasile Lucaciu, oșenii și oaspeții lor s-au deplasat la restaurantul SIMFONIA, din cadrul Complexului ESEDRA. În fața restaurantului, horile și țâpuriturile i-au adunat din nou pe iubitorii de dansuri, dar și pe tulnicăresele din Ianculești, STIOP ELENA și sora ei PATIȚA MARIA, în timp ce alți membri ai Asociațiilor au gustat din produsele tradiționale expuse pe un stand special amenajat de către specialiștii de la UNICARM.

Menționăm faptul că la fiecare praznic, Marea Familie UNICARM este prezentă prin reprezentanții ei, în calitate colaboratori și membri ai Asociației ȚARA OAȘULUI. De pe masa tradițională, din lemn de stejar, n-au lipsit: tradiționalii cârnați, șoricul, slănina cu ceapă, cașul, șunca, pălinca, pâinea de casă, cozonacii și multe alte delicatese culinare specifice Țării Oașului.

Deschiderea oficială a celei de-a patra ediții a Sărbătorii ȚĂRII OAȘULUI

În fața unei săli arhipline, preoții dr. Boloș Cristian și Tătăran Petre au binecuvântat prin rugăciuni mâncărurile tradiționale, pregătite „ca la mama acasă”… Printre altele, pr.dr. Cristian Boloș a spus că:” Unde-i pace, bună înțelegere și bucurie toate gândurile bune pot deveni realitate. Vă felicit că ați reușit să vă reîntâlniți la acest mare Praznic, de lăsatu’ secului, acum înainte de postul Sfintelor Paști. Prin acest post sufletesc și trupesc să ne înălțăm în vederea săvârșirii faptelor bune. Să fie un post al iubirii de: Dumnezeu, oameni, biserică, țară și neam. Să fim o familie puternică!”.

După aceste momente religioase înălțătore, Vasile Ciocan – președintele Asociației i-a invitat pe toți cei prezenți să păstreze un moment de reculegere în memoria celui care a fost TOADER LOHAN, fostul vicepreședinte al Asociației ȚARA OAȘULUI, care a plecat la cele veșnice mult prea devreme dintre noi. Președintele Vasile Ciocan a mai spus că :”Asociația va continua și în acest an să organizeze acțiuni culturale în toate satele din Țara Oașului pentru reînvierea tradițiilor, a portului, dansurilor și țâpuriturilor autentice. La nevoie îi vom sprijini pe oșenii talentați, care scriu cărți sau cântă. Țelul nostru este acela de a crea o infrastructură culturală pentru atrage cât mai mulți turiști”.

Vasile Lucuț – prim-vicepreședintele Asociației a adresat un cuvânt de salut tuturor maramureșenilor, codrenilor și moților.” Noi suntem înfrățiți cu ei și ne-am unit într-o echipă românească. De la înființarea Asociației am reușit să înregistrăm un CD și un DVD, care conțin cele mai tradiționale țâpurituri. Avem aici lângă noi un poet de-al nostru, IOAN CIONCA TODINCA din Valea Seacă. Dumnealui a scris cartea de poezii SATULE PĂRINTE DRAG. Toți veți primi o carte, câte un CD și un DVD din partea Asociației ȚARA OAȘULUI”.

Ștefan Bodea în calitate de vicepreședinte al Asociației a spus:” Mă bucur că vă văd. În comparație cu acum 4 ani, la acest praznic sunt mult mai mulți oșeni îmbrăcați în portul oșenesc tradițional. Soboițele (croitorese de haine oșenești –n.a ) vor avea mai mult de lucru de acum înainte, pentru că foarte mulți oșeni doresc să aibă haine tradiționale oșenești. Vom promova și mai mult obiceiurile tradiționale ale Țării Oașului. Aș vrea ca anul viitor, când ne vom întâlni la acest praznic, de lăsatu’ secului, 90 la sută dintre noi să poarte haine oșenești!”.

Lansarea cărții SATULE PĂRINTE DRAG

Vasile Ciocan – președintele Asociației a vorbit despre cartea de poezii și țâpurituri a poetului Ioan Cionca Todinca. “Aces om și-a dorit să-și vadă tipărite într-o carte versurile și cele mai vechi țâpurituri culese din Țara Oașului, ilustrată cu fotografii în care sunt surprinși oșeni și oșenece în straie tradiționale oșenești. În poeziile sale, autorul a reușit să surprindă diferite aspecte din viața satului, a prietenilor, consătenilor, a iubitei și soției.

Este o carte de versuri în care cu siguranță o să vă regăsiți când o veți lectura…”. Poetul Ioan Cionca Todica, cu bucurie în glas, a menționat faptul că este foarte bucuros pentru că și-a văzut visul împlinit prin publicarea acestei cărți de poezii. Toare cărțile mele încep cu o rugăciune de cerere și se încheie cu o rugăciune de mulțumire. Toți suntem urmașii dacilor liberi.

Țara Oașului are capitala la Negrești Oaș. În anul 2012 am solicitat să se înființeze la Satu Mare o Casă de cultură multifuncțională… Drag mi de oșenii mei/ Da tare rar m-adun cu ei/ Că s-o dus în țări străine/ Să le sie oleac’ mai bine./ S-o dus de-aice din țară/ Să-și câștige-o pit-amară/ Ș-o lăsat casă și masă/ Șî zin la un an o dată”.

Unde-i muzică și dans, toată lumea bună se adună…

La acest praznic, alături de gazde au participat oficialități locale din administrațiile comunelor din Țara Oașului, oameni de afaceri, reprezentanții unor instituții, politicieni și alți invitați. Dintre aceștia îi amintim pe: Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea, Doru Dăncuș – vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Matei Gogea – primarul comunei Oncești din județul Maramureș, Adrian Albu – viceprimar municipiul Satu Mare, Aurelia Fedorca – primarul orașului Negrești Oaș, Dinu Birtoc – primarul comunei Călinești Oaș, Mircea Govor – managerul postului de televiziune NORD VEST TV, Paul Adrian Gheorghe – preot paroh în comuna Certeze, av. Dan Șuta – președintele Asociației UNIȚI PENTRU SATU MARE, Ionel Costescu – președintele Asociației CODRENILOR, Mircea Dobra – președintele Asociației MOȚILOR, Iuliana Mariana Dăncuș – directorul Ansamblului TRANSILVANIA din Baia Mare și alte personalități.

Cei peste 400 de participanți, la cea de-a patra ediție a Sărbătorii Țării Oașului, au fost înveseliți de grupuri muzicale artistice vestite: Formația Asociației ȚARA OAȘULUI, formată din soliștii Alina Tition, Irina Man, Ana Lucuț și Adrian Negru, acompaniați de instrumentiștii Chirilă Ignat la vioară și Grigore Belbe la zongoră; Florentina și Petre Giurgi din Maramureșul istoric; Ion și Ionuț Ivanciuc din satul Glod, județul Maramureș, satul FRAȚILOR PETREUȘ; Formația Asociației MOȚILOR; Formația OAȘ MUSIC și VIOREL POP și alți renumiți instrumentiști din Țara Oașului.

Detalii legate de acest mare praznic al oșenilor, organizat de Asociația socio-culturală ȚARA OAȘULUI, veți putea afla din emsiunea MUZICĂ ȘI VOIE BUNĂ, difuzată, marți, 12 martie, de la ora 20.50 pe postul de televiziune NORD VEST TV Satu Mare.