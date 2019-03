FOTOGALERIE. Laureații celei de a XX-a ediții a Anului editorial sătmărean

Biblioteca Județeană, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Satu Mare și cu susținerea unor sponsori inimoși, a organizat astăzi, 27 martie, cea de a XX-a ediție a evenimentului Anul editorial sătmărean. Producția editorială sătmăreană a anului 2018 însumează 235 de documente, repartizate astfel: 158 de cărți tipărite, 61 de publicații periodice și 16 documente audio-vizuale.

Festivitatea de premiere

La eveniment au participat oaspeți de seamă, manageri și directori de instituții, parteneri și colaboratori, scriitori, editori, jurnaliști și bibliotecari, mari personalități din pleiada culturală sătmăreană. Deschiderea oficială a fost însoțită de expoziția de prezentare a publicațiilor apărute în cursul anului 2018, urmată de festivitatea de decernare a diplomelor pentru cele mai reușite lucrări sub aspect literar și științific, dar și pentru contribuția originală la dezvoltarea culturii, educației și societății.

Cu prilejul fiecărei ediții a acsetui eveniment, Biblioteca Județeană Satu Mare editează Catalogul bibliografic „Anul editorial sătmărean”, publicație informativă ce cuprinde scrierile autorilor sătmăreni, oferind în același timp și o radiografie a activității editoriale și publicistice din întreg județul. Catalogul bibliografic este și un bun mesager al cuvântului scris, contribuind la promovarea culturii sătmărene și la integrarea ei în circuitul național de valori.

Producția editorială sătmăreană a anului 2018 însumează 235 de documente, repartizate astfel: 158 de cărți tipărite, 61 de publicații periodice și 16 documente audio-vizuale. Un bilanț bogat din punct de vedere cantitativ, însă adevărata bogăție este măsurată prin valoarea culturală, educațională, informativă, istorică sau științifică a ceea ce Anul editorial sătmărean aduce, ediție de ediție, în fața comunității.

Comisia de jurizare – constituită din scriitori și oameni de cultură, directori de instituții de cultură, istorici, profesori și cercetători științifici – a decis acordarea unui număr de 26 de diplome ce au revenit celor mai merituoși reprezentanți ai scrisului sătmărean. Pentru a acoperi vastele domenii de activitate și ale cunoașterii în care autorii sătmăreni au publicat pe percursul anului trecut, diplomele sunt subscrise următoarelor secțiuni: Istorie locală și personalități locale; Carte științifică; Pedagogie; Etnografie; Artă; Centenar; Editura anului; Reviste și, evident, Literatură, cu următoarele patru subsecțiuni: Critică literară; Traduceri; Poezie și Memorialistică.

Premiile Anului editorial sătmărean 2018, ediția a XX-a

Secțiunea Istorie locală, Personalități

CSIRÁK CSABA – Áldozatok püspöke: Dr. Boromisza Tibor.

VARGA BÉLA TIBOR – Köt a rög…: Az Érkörtvélyesi református egyház története

OVIDIU TIBERIU IOAN POP și VIOREL CÂMPEAN – Corneliu Mezea: un destin prea repede frânt

Secțiunea Carte științifică

IONEL TORJA – Comunicarea verbală și nonverbală la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor

Secțiunea Pedagogie

SIMONA MACARIE – Studii despre educație: Abordare interdisciplinară

Secțiunea Etnografie

MIHAELA GRIGOREAN – Un periplu al Frumuseții în Țara Oașului: Împletitul miresei. = A Voyage of Beauty in Oas Country: The Braiding of the Bride

Secțiunea Artă

REMUS ȚIPLEA – Dumnezeul meu. = My Lord.

Secțiunea Literatură -Critică

GHEORGHE GLODEANU – Romanul: Aventura spirituală a unei forme literare proteice

GEORGE VULTURESCU – Ștefan Augustin Doinaș: „Tiparele eterne” și poetica orizontalității

TEODORA ELENA WEINBERGER – Între real și ideal la Eminescu și Shakespeare

Secțiunea Literatură-Poezie

RADU SERGIU RUBA – Nu înțeleg ce mi se-ntâmplă: Poeme

IOAN SĂLĂJANU – Arcașul vesel: epigrame și rondeluri

Secțiunea Literatură-Memorialistică

CAROL C. KOKA – Mărturii biobibliografice

Secțiunea Literatură-Traducere

FELICIAN POP pentru traducerea volumului – Anyám kertje. = În grădina mamei mele de Rodion Markovits

Secțiunea Centenar

VIOREL CÂMPEAN; VIOREL CIUBOTĂ; DIANA KINCSES – Românii sătmăreni și Marea Unire: Dicționar de personalități

Consiliul Național Român Satu Mare: Satu Mare și Marea Unire: Documente (1918-1919). Coordonatori VIOREL CIUBOTĂ și VIOREL CÂMPEAN

MARIUS HORȘIA, NICOLETA CHERECHEȘ, SANDA RAȚIU – Marea Unire și eminescienii

DANIELA BĂLU – Centenarul în ipostaze identitare: Catalog de expoziție

Secțiunea Reviste

Eroii neamului: Revistă de cultură şi educaţie patriotică

Secțiunea Editura sătmăreană a anului

Editura Muzeului Sătmărean

Comisia de jurizare a fost constituită din următorii membri:

Daniela Bălu, director adjunct la Muzeului Județean Satu Mare;

drd. Cristina Gherman, din partea Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare;

d-na Loredana Știrbu, scriitor și consultant artistic în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare;

d-na Bianca Ciceo, șefa Serviciului dezvoltare, evidență și prelucrare informatizată a colecțiilor, din partea Bibliotecii Județene Satu Mare, care a asigurat și secretariatul comisiei.

Danciu Zamfir, directorul executiv al Direcției pentru Cultură a Județului Satu Mare

Kereskenyi Alexandru, consilier județean, membru în Comisia pentru învățământ, activități socio-culturale, culte, sport și tineret din cadrul Consiliului Județean Satu Mare – președintele juriului

Organizatorii și gazdele evenimentului îi felicită pe premianții ediției și își exprimă recunoștința și admirația pentru toți cei care, prin munca lor, au au sporit tezaurul de valori spirituale al județului Satu Mare.