Gabriel Leș: ”Am crescut lângă stadion, am jucat pe acel teren, am stat lângă jucătorii de atunci”

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Beniamin Leş (43 de ani), a fost invitatul celor de la ProSport LIVE și a vorbit despre aspecte mai puţin cunoscute din viaţa sa. Politicianul a recunoscut că este pasionat de motociclism şi iese adesea, la finalul săptămânii, să se plimbe cu un model Kawasaki. La fotbal, politicianul spune că ţine cu naţionala României şi Olimpia Satu Mare.

”Aproape două Kawasaki am (n.r. – motociclete Kawasaki). Am o pasiune mai nouă, de câţiva ani de zile o fac strict la nivel de hobby, de plăcere nevinovată, plimbări scurte. Nu-mi prea permite timpul. Îmi face plăcere sâmbătă să mă mai plimb. Un Kawasaki, chopper, la kilogramele mele, nu prea merge altceva. Nu e o pasiune periculoasă, nu circul foarte mult, nu merg foarte departe. Foarte puţini s-au urcat cu mine, soţia mereu îmi spune să am grijă, am trei copii acasă şi ne uităm că mereu se întâmplă accidente pe drumurile noastre”, a declarat ministrul Leş, la ProSport LIVE.

Membrul Partidului Social Democrat a vorbit şi despre copilăria petrecută la Satu Mare, în apropierea stadionului Olimpia: „Am început cu karting-ul, de copil, am mers puţin la fotbal, nu eram sclipitor, am lăsat-o la nivel de pasiune, dar joc fotbal de pasiune. În ultimii trei ani am mers puţin, dar înainte mergeam constant, închiriam sala, mergeam vinerea, jucam. Am o pasiune pentru asta. Eu am crescut lângă Stadionul Olimpia din Satu Mare, am jucat pe acel teren, am crescut lângă jucătorii de atunci de la echipă. Satu Mare are renume şi în scrimă şi încă merge bine secţia de scrimă şi avem nume la Steaua din Satu Mare. Cu naţionala României ţin şi cu Olimpia Satu Mare”.

Olimpia Satu Mare, echipa cu care ţine ministrul Leş, s-a desfiinţat în iarna anului 2017, în timpul campionatului Ligii 2, ediţia 2017/2018, din cauza problemelor financiare. În vară, la Satu Mare, au apărut alte două noi echipe: CSM Satu Mare, care e lider în Liga a 4-a, Seria B, şi Olimpia MCMXXI Satu Mare, care e lider în Liga 5, Seria A.

Gabriel Leş şi-a amintit şi de momentele în care se uita la TV în 1994, când naţionala României juca la Campionatul Mondial din SUA: “Eram clasa a 12-a, discutam mult cu colegii şi, din păcate, vă spun un secret, parcă nu mă mai uit cu plăcere la fotbal, nu pentru că am fost eliminaţi, dar ulterior fotbalul a ajuns la un nivel în care contau mult banii şi nu mai era chiar sport. Eram tânăr, aveam 18 ani, m-am uitat la tot campionatul, parcă au fost alte vremuri. Aveam un reprezentant sătmărean în echipă (n.r. – Didi Prodan)”.

Gabriel Leş a mai deţinut funcţia de ministru al Apărării şi în Cabinetul Grindeanu. De-a lungul timpului a mai ocupat funcţia de consilier local, viceprimar al municipiului Satu Mare, subprefect şi director executiv APIA şi secretar de stat în MApN.( sursa liga2.ro)