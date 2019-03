GREVA DE LA ELECTROLUX. După 17 zile de grevă: ”NU CEDĂM!”. Apar PROBLEMELE GRAVE. Nici ITM nu-i ajută



Majoritatea angajaților de la Electrolux se află, azi, în cea de a 17-a zi de grevă. Și nu le este absolut deloc ușor. Între timp, au apărut și o serie de probleme pentru care se încearcă găsirea unor soluții. Norocul lor constă în faptul că cei din Cartel Alfa din țară sunt solidari și îi ajută. Nu același lucru se poate spune, însă, despre sătmăreni.

Mesajul greviștilor: ”Nu cedăm!”

La fel ca în precedentele 16 zile de grevă, și în această dimineață greviștii au fost ținuți în parcarea din fața fabricii Electrolux. Liderii de sindicat, Sorin Faur, Vasile Dârle, Radu Matica, dar și Marius Gânță, au încercat să-i îmbărbăteze pe greviști să fie uniți spunându-le că ar fi o mare prostie să cedeze acum.

Mai mult decât atât, cineva din conducerea fabricii ar fi spus că greviști se vor întoarce la muncă fără salarii mărite.

”Mai bine ne dăm cu toții demsia și plecăm din fabrică decât să ne întoarcem în fabriciă fără salarii mărite. Vă dați seama cum s-ar uita ceilalți la voi? Ar fi păcat că, dacă am ajuns până aici, să cedăm acum. Trebuie să fim uniți si solidari”, le-a spus Sorin Faur.

De asemenea, atunci când Vasile Dârle i-a întrebat pe greviști dacă merg mai departe, aceștia nau răspuns la unison: ”DA”, scandând, totodată, și sloganul ”Nu cedăm”.

ITM nu e de partea greviștilor

Încă de la înmceputul manifestprii de astăzi, Sorin Faur le-a transmis greviștilor că au primit răspunsul de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Satu Mare în legătură cu tichetele de masă, dar pe care nici măcar nu vrea să-l citească.

”ITM nu este de partea dumneavoastră. Noi am cerut mere, ei ne-au dat pere. Am primit un răspuns foarte alambicat. Astfel că astăzi vom lua legătura cu avorcatul nostru pentru a vedea ce se poate face”, a spus Sorin Faur.

La auzul acestei vești, greviștii au huiduit, au scandat lozici de genul ”Rușine să vă fie”, sau ”ITM=Corupție”.

Apar primele probleme grave

După 17 zile de grevă, apar si problemele grave. Pentru a le evita, Sorin Faur a propus mai multe soluții, venite tot din partea greviștilor, printre care accesarea unui card de cumpărături de la banca prin care angajații Electrolux își primesc salariile sau soluția extremă de a dona sânge.

Mai mult decât atât, unul dintre greviști, care are un copil bolnav, a spus că are nevoie de un împrumut în valoare de 1.000 de lei din partea colegilor lui de grevă. Cu toții au fost de acord să-i ofere banii necesari dar nu sub formă de împrumut: ci 500 de lei ca ajutor social, și doar 500 de lei sub formă de împrumut.

Mobilizare în țară

Vasile Dârle a adus și o veste bună. În sensul că aproape toate filialele Cartel Alfa din țară se mobilizează pentru a aduna bani astfel încât să le fie plătit salariul pe luna martie a angajaților de la Electrolux.

”Văd ce se discută pe canalele noastre de comunicare. Se fac tot felul de calcule, iar colegii noștri din țară se mobilizează pentru a aduina toți banii necesari. Avrem informații certe că până mâine în contul solidaritatea va mai intra o sumă mare de bani”, le-a spus Vasile Dârle greviștilor.

Sătmărenii, nepăsători

În ceea ce privește organizarea unui nou marș la Satu Mare, liderul de sindicat a spus că fără o prezență de cel puțin 2.000 de persoane este organizat pe degeaba.

Atât Dârle, cât și Marius Gânță nu și-au putut ascunde mâhnirea față de impasibilitatea sătmărenilor față de greviștii de la Electrolux, atât în ceea ce privește participarea la marșul de joi, unde, în afară de greviști, au fost mai mulți participanți din alte județe decât sătmăreni, dar și în ceea ce privește ajutorul de care cei care sunt în grevă la Electrolux ar avea nevoie, dar pe care nu-l primesc din partea cetățenilor județului Satu Mare.

Nu este vorba doar de oamenii de rând, dar nici colegii din celelalte filiale sătmărene ale confederațiilor sindicale nu mișcă un deget pentru a-i ajuta pe greviștii de la Electrolux.

Asta da solidaritate sindicală!!!