INTERVIU Andrada Bârsăuan se DESTĂINUIE pentru cititorii GNV. A vorbit despre DRAGOSTE și dăruire, despre SACRIFICII dar și despre viitorul ei SOȚ

Anul 2019 va fi pentru Andrada Bârsăuan un an memorabil. Dragostea și pasiunea ei pentru muzică se împletesc acum mai bine decât oricând.Talentata interpretă de muzică populară și-a deschis sufletul și a vorbit despre pasiune, muncă, ambiție și iubire.

GNV: Andrada, ai început să cânți, să faci muzică adevărată de la o vârstă destul de fragedă. Cum privești totul, uitându-te în urmă?

ANDRADA BÂRSĂUAN: Dacă stau bine să mă gândesc, anul acesta sunt 13 ani de carieră. Eu am crescut cântând, de la 10 ani am început pe acest drum, de mic copil. De la 18 ani pentru mine a devenit deja meserie, iar acum că mă aflu la aproape 24 de ani, muzica este totul . Muzica este acasă, la muncă, peste tot. Mă uit în urm, și sunt mândră de evoluția mea, știu cât am muncit și cât m-am zbătut, dar totul cu rezultat.

GNV: Povestește-ne care a fost reacția ta când ai intrat pentru prima dată într-un studio, îți mai amintești? Care a fost prima melodie înregistrată?

ANDRADA BÂRSĂUAN: Chiar astăzi am fost în studio, iar acum totul e ușor și normal pentru mine. Prima oară am fost într-un studio de înregistrări la vârsta de 13 ani. Iți poti imagina emoțiile unui copil , când pășește într-un loc nou și mult visat. Primul cântec a fost “Mândru-i șede codrului”. De atunci am realizat multe cântece, în prezent am în colecția mea două albume de folclor și unul de colinde.

GNV:Ești foarte tânără iar cariera ta, strălucește…care crezi că sunt ingredientele principale pentru a reuși?

ANDRADA BÂRSĂUAN: Ingredientele principale, cred că sunt ambiția și munca. Multă muncă, dorință, insipirație și susținere. Sunt foarte ambițioasă și optimistă, asta m-a caracterizat dintotdeauna , nu renunț la visele mele, iar astazi sunt exact unde mi-am dorit. Când cineva mă întreabă cum ai reușit, le răspund în primul rând : așa a vrut Dumnezeu, ca locul meu să fie acesta , pe urmă a venit si aportul meu la success…

GNV: Ce sacrificii ai fost nevoită să faci de-a lungul timpului?

ANDRADA BÂRSĂUAN: Sacrificii fac și acum, în primul rând că am o viață atât de aglomerată încât câteodată mă gândesc cum reușesc să fac față programului încărcat , multe drumuri , nopți pierdute și câte altele. De mică am știut ce îmi doresc și niciodată nu m-am plâns că am pierdut alte lucruri. Cu siguranță am sărit peste multe în adolescența mea, dar astăzi mă uit în jurul meu și văd că nu-mi lipsește nimic, am parte de tot ce îmi doresc, tocmai prin faptul că orice sacrificiu merită când ajungi sa fi împlinit.

GNV:Sunt persoane cărora le-ai mulțumi pentru că azi ești aici?

ANDRADA BÂRSĂUAN: Le multumesc părinților mei, datorită lor am ajuns unde sunt. Au avut încredere în mine si in visele mele, mi-au oferit sprijinul lor când am avut nevoie, astăzi se mândresc cu mine. Chiar dacă sunt departe de ei, îi port în suflet mai mult ca oricând și știu că îmi sunt alături de oriunde ar fi.

GNV:Ai fost cerută de soție, povestește-ne cum s-a întâmplat?

ANDRADA BÂRSĂUAN: De ziua mea în anul 2018 s-a întamplat fericirea! Cum s-a intamplat? Haios(râzând) După câteva zile de filmări la Bucuresti, am ajuns acasă la Bistrița unde noi deja locuiam împreună, la 5 dimineața , târând bagajele în casă, obosită , tocmai ce am aruncat toate prin casa mi-a arătat inelul în mâna lui. Nici n-am știut cum să reactionez, dar nici el. Știți ce mi-a spus? Vreau să fii soția mea! Fara nici o întrebare. Azi sunt fericită să știu că sunt viitoarea lui soție.

GNV:Ce-ți place cel mai mult la viitorul tău sot?

ANDRADA BÂRSĂUAN: Totul îmi place la el, însă bunatatea și sinceritatea îl caracterizează . Este muncitor, ambițios și familist. Dumnezeu l-a ales pentru mine, simt asta. Nu vă puteți imagina câtă siguranță și încredere poți avea când împarți totul cu omul iubit. Noi suntem zilnic împreună , acasă , la muncă , peste tot și ce credeți? Dacă stăm desparțiți o ora , deja ne e dor unul de altul.

GNV: Ați stabilit și data nunții, va fi o nuntă mare, una ca-n povești sau vă doriți altceva?

ANDRADA BÂRSĂUAN: Nu una, vor fi doua . Având în vedere că suntem din două județe diferite, trebuie să împăcăm pe toată lumea , așadar am decis să organizăm două nunți. În 24 octombrie la Satu Mare și în data de 7 noiembrie la Bistrița. Suntem în prag de organizări și sincer e dificil când organizezi lucruri diferite, pentru că este total diferit. La fiecare nuntă vor fi cu siguranță minim 450 persoane, pentru ca avem multi prieteni, colegi și în același timp familie numeroasă.

GNV: Care a fost ultima surpriză care ți-a făcut-o, dar tu lui?

ANDRADA BÂRSĂUAN: Ultima surpriză? El mă surprinde zilnic, prin fapte nu doar prin lucruri achiziționate. De exemplu, În fiecare zi, îmi aduce cafeaua preferată din oraș. Eu l-am surprins de Anul nou cu achiziționarea unui iphone xs max.

GNV: În ce proect ești implicată acum, ce surprize pregătești?

ANDRADA BÂRSĂUAN: Am multe proiecte în desfasurare. Anul acesta avem un an plin de evenimente și încercăm acum, până începe sezonul, în luna mai, să punem în aplicare toate proiectele pentru oamenii dragi care ne ascultă mereu. Imi doresc să organizez cât mai multe sesiuni live, alături de formația noastra.

GNV: Unde cânți mai mult?

ANDRADA BÂRSĂUAN: Cel mai mult cânt în Maramureș, însă anul acesta am evenimente în toată țara.

GNV: Care este motto-ul după care te ghidezi în viață si de ce?

ANDRADA BÂRSĂUAN: Încearcă să fii un om de valoare și nu neaparat un om de success.