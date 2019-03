Istvan Kovacs arbitrează sâmbătă la Carei. Program:

Liga a IV-a, Seria C

(Zona Crasna)

Etapa a 15-a

Sâmbătă, 16 martie, 13:00 / 15:00:

CSM Victoria Carei – Recolta Sanislău

A: Kovacs Istvan

A1: Matei Claudiu

A2: Popescu Tudor

A rezervă: Sician Gabriel

Obs. Petz Istvan

Brigadă juniori: Popescu Tudor, Sician Gabriel, Matei Claudiu.

Duminică, 17 martie, 13:00 / 15:00:

AS Căpleni – Fortuna Căpleni

Stăruinţa Berveni – Victoria Tiream

Real Andrid – Frohlich Foieni

AS Schamagosch Ciumeşti – AS Ghenci

Schwaben Cămin – Unirea Pişcolt

AS Viitorul Lucăceni stă

Cupa RomÂniei

Dacia Medieşu Aurit – CSM Satu Mare, 16.03.2019, ora 13:00

Ştiinţa Beltiug – CS Cetate Ardud 800, 17.03.2019, ora 15:00

Energia Negreşti – AS Livada, 17.03.2019, ora 15:00

Talna Oraşu Nou – Sportul Botiz, 17.03.2019, ora 16:00

Meciuri amicale

Unirea Păuleşti – Viitorul Vetiş, 16.03.2019, ora 15:30, se joacă la Petin

Turul Micula – Crasna Moftinu Mic, 16.03.2019, ora 13:00

Voinţa Turţ – Olimpia MCMXXI, 17.03.2019, ora 14:00