Karate / Două titluri naționale pentru Karate Do Carei

Campionatul Național de Karate ESKU, organizat de Federația Română de Karate, afiliată la WORLD KARATE FEDERATION, a fost găzduit, sâmbătă, 2 martie 2019, de COSR – Izvorani, Complexul Olimpic „Sydney 2000”, unde peste 420 de sportivi au luptat pentru medaliile de campioni naționali.

Clubul Sportiv Karate Do B.F.K.S. din Carei a fost reprezentat de Molnar Teodora – categoria Copii II, Molnar Patric – categoria Cadeți și Bartincki Attila – categoria Seniori.

Sportivii careieni au demonstrat încă o dată că merită pe deplin încrederea acordată, cucerind două medalii de aur.

Aur pentru Molnar Teodora, categoria Kata individual Copii II (8-9 ani) începători.

Aur pentru Bartincki Attila, categoria Kumite individual Seniori -60kg. CS Karate Do B.F.K.S. mulțumește pe această cale sponsorilor pentru sprijinul acordat.

„Președintele dr. Fazekas György și toți membrii Clubului Sportiv Karate Do B.F.K.S. doresc să-i felicite și pe această cale. Mottoul clubului de karate careian este: Mai bine două ore de sport pe zi, decât două ore în fața calculatorului. Antrenamentele gratuite ale clubului sportiv se țin în Carei, în zilele de luni, miercuri și joi, la Centrul Social, fosta cazarmă, de la ora 17.15”, se arată în comunicatul de presă transmis cotidianului nostru.