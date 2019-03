Liga a 4-a / Se strânge lupta pentru șefia seriei C

Victoria Carei a schimbat antrenorul în iarnă, iar Marius Botan parcă a venit și cu un suflu nou, dar și cu … victoriile. Careienii au ajuns, iată, la doar două puncte în urma liderului, AS Căpleni, după succesul din weekend din meciul cu ocupanta locului secund, Schamagosch Ciumești.

Victoria s-a impus cu 2-1 și așteaptă acum un nou pas greșit al liderului, AS Căpleni, pentru a putea spera la o clasare pe prima poziție.

Liderul AS Căpleni a stat în weekend după ce în urmă cu două runde pierdea acasă derby-ul localității cu Fortuna… Un 1-2 în care AS a deschis scorul, dar apoi Fortuna a întors rezultatul… De remarcat și prezența numeroasă a spectatorilor… peste 400 la un meci de liga a 4-a. Impresionant am zice…

În prima serie, Talna Orașu Nou rămâne neînvinsă după un 6-0 de încălzire în prima rundă din 2019. Energia Negrești s-a impus greu , 2-1 la Halmeu, și rămâne la un punct în urma liderului.

Seria B e dominată clar de CSM Olimpia Satu Mare. Elevii lui Ritli au câștigat clar 5-0 la Vetiș și par a nu avea rivali. Cel puțin până-n elite.

Din păcate, am avut parte și de câteva meciuri amânate în seria B.