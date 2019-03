Loga Dance School, pe podium la Napoca Dance Festival

Loga Dance School a participat sâmbătă, 16 martie 2019, la Napoca Dance Festival, concurs national organizat la Cluj Napoca, unde au participat peste 200 de perechi de dansatori.

Dansatorii sătmăreni au intrat cu 13 perechi în finale, iar șapte dintre acestea au urcat pe podium.

Sătmărenii au concurat in clasele: Debutanti, Precompetitional, Hobby, E, D si Open Basic.

Rezultate:

Perechea Varga Chris și Polak Hanna, din Carei, fac naveta saptamanal la Satu Mare pentru antrenamente, in clasa D 12-13 ani, pentru ei este doar al saselea concurs si acum au obtinut pentru prima data la aceasta clasa locul 1.

Perechea Hornyak Daniel & Puscas Iulia, Daniel face naveta saptamanal din Livada, ei formeaza pereche noua de sase saptamani, acesta a fost primul lor concurs impreuna, au obtinut la clasa Open Basic Standard, 12-15 ani, locul 6.

Pop Mihai & Mekker Adrienn, la clasa Debutanti un dans, la 10-11 ani, au obtinut de asemenea locul 1, de un an danseaza impreuna, este al treilea concurs pentru ei in aceasta categorie.

Pop Daniel & Mihai Gloria – Open Basic Latino 16-34 de ani – Locul 1

Danci Raul & Nojea Alessia – Debutanti 1 dans – Locul 2

Puscas Eduard & Bacutiu Mak Regina – E 6-11 ani – Locul 2

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Precompetitional 2 dansuri – Locul 2

Diousi Rafael & Tala Alexia – Open Basic Standard – Locul 3

Becsi Balazs & Nagy Dorottya – Precompetitional 2 dansuri – Locul 4

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Precompetitional 3 dansuri – Locul 4

Pop Daniel & Mihai Gloria – Open Basic Standard 16-34 de ani – Locul 5

Becsi Balazs & Nagy Dorottya – Precompetitional 3 dansuri – Locul 5

Nagy Dominik & Ilonczai Dora – E 12-13 ani – Locul 6

În acest weekend, dansatorii de la Loga Dance School vor participa la concursul national Cupa Oradea.