Marș pentru viață, pentru a noua oară consecutiv, sâmbătă la Satu Mare

Protopopiatul Ortodox Român Satu Mare, Asociaţia “Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului” şi Asociaţia “ProVita” vă invită să participaţi la “MARŞUL PENTRU VIAŢĂ” care se organizează sâmbătă 23 martie 2019, în peste 500 de oraşe și localități din România și Republica Moldova.

Marșul pentru viață este la a IX-a ediție națională, Satu Mare fiind printre orașele organizatoare încă de la prima ediție, alături de București și Timișoara. Tema de anul acesta a Marșului este: „Unic din prima secundă”

”Mesajul pe care dorim să îl transmitem prin tema acestui an, „UNIC din prima secunda” este că fiecare persoană este unică și are o valoare infinită, iar societatea are doar de câștigat dacă sprijină o femeie aflată în criză de sarcină să nască și să crească persoana pe care o poartă în pântece, un dar către ea și un dar al ei către familie și către întreaga societate”, spun organizatorii.

În Satu Mare, punctul de pornire al Marşului este platoul din faţa Muzeului Județean de pe str. Vasile Lucaciu, cu începere de la ora 12.30.

Adunarea va începe la ora 12.30 în fata Muzeului Judetean de Istorie Satu Mare. Din această locaţie se va pleca în marş pe carosabil – traseul B-dul I.C.Bratianu, P-ta Libertatii (Parc Central) si se va intra pe B-dul Coposu, zona de trafic pietonal,pana in fata Bancii Transilvania unde adunarea se va încheia, nu mai târziu de ora 14,30.

„Marșul pentru Viață” are loc anual, în preajma Praznicului Buneivestiri, cu scopul afirmării dreptului la viață al tuturor persoanelor începând de la momentul concepției şi până la moartea naturală. Totodată, este o afirmare a familiei tradiționale și a valorilor acesteia, care sunt temelia unei societăți creştine solide şi sănătoase. Marșul pentru viață este o manifestație neconfesională, dar este deschisă participării tuturor confesiunilor religioase.

Avortul a afectat România mai mult decât orice război. În perioada 1958 – 2016, numărul de avorturi înregistrate oficial în România a fost de 22.832.650, dar numărul real al acestora este mult mai mare.

O statistică incompletă spune că în perioada ianuarie-septembrie 2018, în România au fost avortați 44.000 de copii, în timp ce în 2017 în Republica Moldova au fost avortați 12.025 copii. Și mai sunt mulți alții, pentru care nici măcar nu se fac statistici: copii a căror viață a fost oprită prin avorturi medicamentoase, cei a căror viață a fost curmată în clinicile particulare sau din străinătate.42 de milioane de copii au fost avortați în întreaga lume în anul 2018.

Dar și statistica aceasta este incompletă, căci sunt atâtea locuri, din Vest și Est, din Nord și Sud, în care copiii nenăscuți nu contează nici măcar pentru o statistică.Mai mult de 1 miliard de oameni au fost avortați din 1918 până în prezent, spune o altă statistică. Și ea este incompletă, pentru că în toți acești ani au existat locuri în care copiii nenăscuți au fost totalmente ignorați.

Raluca Jofi