Mircea Donca: “Meciul cu Rapid ne-a dat aripi”

Sătmăreanul Mircea Donca e deja o minivedetă la echipa de liga a 3-a , Progresul Spartac București. Fotbalistul crescut la Olimpia și plecat la facultate în București a reușit ca pe lângă studii să își continue și cariera fotbalistică.

După o promovare în urmă cu două sezoane în liga a 3-a, Donca a fost anul trecut la un pas de promovare în Liga a 2-a. Acum e la al treilea sezon la Progresul și deja Donca e un titular incontestabil.

După un tur început mai greu echipa s-a redresat iar în iarnă Progresul a fost chiar într-un cantonament în Turcia. Iar rezultatul pregătirii s-a văzut…Progresul a bătut Rapidul lui Pancu cu 3-1.

Mijlocașul Mircea Donca, autor al unui gol superb în partida cu Unirea Slobozia, a vorbit pentru pagina oficială a clubului despre startul sezonului de primăvară. Discuția a pornit exact de la această realizare. ”Am marcat așa cum am făcut-o de multe ori, cu un șut din afara careului. Fără să mă laud, cred că nu este o întâmplare. Exersez șuturile de la distanță și semidistanță, individual, după ședințele de pregătire cu echipa. De aceea, poate, am și marcat în câteva situații. Am făcut-o cu Rapid, în tur, acum am marcat din nou. Practic, de când joc la Liga a III-a, toate golurile, cu o singură excepție, sunt din afara careului”, spune Mircea Donca.

Fotbalistul progresist continuă apoi cu unele mici dezvăluiri din culisele echipei: ”Cu Ciprian Stanciu sunt prieten foarte bun și în afara terenului. Relația noastră este una specială, motiv pentru care cred că formăm și un cuplu eficient de mijlocași. Ne ajutăm, ne susținem, ne știm intențiile și de aici randamentul bun al lui Stanciu în linia de mijloc. Cred că noi doi ne-am ajutat unul pe altul ca să creștem calitatea jocului echipei”, afirmă Mircea Donca.

Săptămâna trecută, Mihai Lolescu afirma tot la Interviurile progresiste că obiectivul echipei este să câștige returul. Ideea este subliniată și de către Mircea Donca: ”Ideea i-a aparținut antrenorului principal Andrei Erimia, cel care a exprimat-o în fața vestiarului. Cred că este un obiectiv tangibil, mai ales acum, în contextul în care am învins Rapid și Unirea Slobozia, două dintre cele mai bune echipe ale seriei. Ne-a plăcut tuturor provocarea să fim campionii returului”.

Totuși, ambițiile bleu-albastre ale lui Donca nu se limitează la atât: ”Avem o echipă tânără și foarte bună. Anul viitor este obligatoriu să ne propunem un obiectiv cum ar fi promovarea. Merită jucătorii, conducătorii, dar și suporterii”. Următoarele fraze ale lui Mircea Donca îmbină de fapt două întrebări care așteptau răspuns: ”Meciul cu Rapid ne-a dat aripi. S-a văzut că ne-am pregătit bine și că rezultatele nu sunt întâmplătoare. Aportul suporterilor este unul special și din acest motiv cred că jucăm mereu cu un om în plus pe teren propriu. Eu mă bucur și mai mult deoarece sunt singurul jucător din provincie, dar suporterii m-au adoptat și mă respectă pentru ceea ce fac în teren”.

La meciul cu Rapid, Donca a acuzat unele probleme medicale: ”Din fericire au fost doar traume minore. Nimic grav, însă la momentul acela s-a considerat că este mai bine să nu riscăm”, încheie mijlocașul sătmărean.

Mircea Donca a fost autorul unui gol și a unei pase de gol la meciul cu Unirea Slobozia, fiind unul dintre cei mai constanți jucători în actuala ediție de campionat, pentru Progresul Spartac.

Baftă, Mircea Donca!