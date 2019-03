Program reactualizat pentru unele meciuri din 16-imi

Comisia de competiții din cadrul AJF Satu Mare a reactualizat programul meciurilor din cadrul Cupei României, faza județeană.

Am avut deja cinci partide disputate din cadrul 16-imilor, iar în weekend sunt anunțate alte șase jocuri. Cum seria C a ligii a 4-a s-a reluat, rămâne de stabilit doar programul meciurilor din această fază a Cupei României în care sunt implicate echipe din zona Careiului…

Interesant e că deși nu știm toate echipele din optimi… deja un meci din această fază s-a jucat miercuri după amiază!!! E vorba de duelul Berveni-Fortuna Căpleni.

E bine de știut că de ani buni multe echipe din județ nu s-ar înscrie în această competiție dacă n-ar fi obligate să participe… Pentru majoritatea echipelor , mai ales cele din liga a 5-a, cupa e doar o cheltuială în plus, mai ales că șansele de a ajunge în fazele superioare sunt egale cu ZERO! De aici și dificultatea cu care AJF-ul reușește să programeze meciurile din primele faze ale competiției. Și mai ales greu de găsit weekend- uri libere!

Cupa României, ediţia 2018 / 2019:

Frohlich Foieni – AS Căpleni

3-3 (6-8 d.l.d.)

Fortuna Căpleni – Schwaben Cămin 3-1

CSM Victoria Carei – Victoria Tiream 6-0

Viitorul Lucăceni – Stăruinţa Berveni 0-0 (3-4 d.l.d.)

Recolta Dorolţ – Unirea Păuleşti 6-1

Program actualizat

Dacia Medieşu Aurit – CSM Satu Mare, 16.03.2019, ora 13:00

Luceafărul Decebal – Victoria Apa, 17.03.2019, ora 14:00

Ştiinţa Beltiug – CS Cetate Ardud 800, 17.03.2019, ora 15:00

Energia Negreşti – AS Livada, 17.03.2019, ora 15:00

Talna Oraşu Nou – Sportul Botiz, 17.03.2019, ora 16:00

Olimpia MCMXXI Satu Mare – ACS Voinţa Doba, 23.03.2019, ora 15:00

Prietenia Crucişor – Somesul Oar *

Speranţa Bogdand – Voinţa Babţa *

Vulturii Santau – Real Andrid *

Recolta Dorolţ II Dara – Atletic Craidorolţ *

Crasna Moftinu Mic – Unirea Pişcolt *

Primul joc din OPTIMI: Stăruinţa Berveni – Fortuna Căpleni s-a jucat ieri după amiază

* Datele de disputare vor fi comunicate ulterior. Echipele se pot înţelege cu privire la data/ora de disputare. Ele sunt obligate să anunţe Comisia de competiţii în timp util.