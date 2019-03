Se joacă în weekend în judeţ. Program:

La fiecare partidă jucată în acest sfârşit de săptămână se va ţine un moment de reculegere în memoria fostului arbitru internaţional Otto Anderco

Liga a IV-a, Seria A

(Zona Tur-Talna)

Etapa a 13-a

Sâmbătă, 30 martie, 13:00 / 15:00:

Victoria Apa – Talna Oraşu Nou

Duminică, 31 martie, 13:00 / 15:00:

Energia Negreşti – Someşul Odoreu, se joacă la Odoreu

Egri Sasok Agriş – Dacia Medieşu Aurit

AS Livada – Speranţa Halmeu

Voinţa Lazuri – Sportul Botiz

Venus Dumbrava – Turul Micula

Liga a IV-a, Seria B

(Zona Someş)

Etapa a 13-a

Sâmbătă, 30 martie, 12:00 / 14:00:

Someşul Oar – Voinţa Babţa

Sâmbătă, 30 martie, 16:00 (juniorii: 02.05.2019, ora 18:00):

Ştiinţa Beltiug – Crasna Moftinu Mic

Duminică, 31 martie, 13:00 / 15:00:

Recolta Dorolţ – Viitorul Vetiş

Unirea Păuleşti – Cetate Ardud 800

Luceafărul Decebal – Voinţa Doba, amânat

CSM Satu Mare – Atletic Craidorolţ, nu se dispută

Liga a IV-a, Seria C

(Zona Crasna)

Etapa a 17-a

Duminică, 31 martie, 13:00 / 15:00:

Frohlich Foieni – Unirea Pişcolt

Victoria Tiream – Schwaben Kalmandi Cămin

Schamagosch Ciumeşti – Fortuna Căpleni

AS Căpleni – AS Ghenci

Recolta Sanislău – Stăruinţa Berveni

Viitorul Lucăceni – CSM Victoria Carei

Real Andrid stă

Cupa României

Al doilea joc din optimi:

Recolta Dorolţ II Dara – CSM Satu Mare, vineri, 29.03.2019, ora 16:30, la Dorolţ