Liviu Dragnea: Singurul partid care face politică pentru oameni este PSD

Preşedintele PSD a făcut, duminică, mai multe declaraţii în Gorj, unde au loc alegeri pentru şefia filialei. Liviu Dragnea a vorbit despre proiectul de descentralizare a ţării şi situaţia de la Statul Major al Armatei. Liderul social-democrat are şi un mesaj pentru noul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc.

Dragnea: Nu am renunţat la descentralizare. Sistemul ocult nu vrea acest lucru

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminică, la Gorj, că nu a renunţat la proiectul care vizează descentralizarea, chiar dacă unii vor doar puterea de la Bucureşti, pentru ca autorităţile locale să stea “cu mâna întinsă”.

“Unii spun că deciziile se iau la Bucureşti. Habar n-au. Asta spun cei care nu-şi cunosc ţara, cei crescuţi în eprubete politici şi laboratoare. Nu ştiu că viaţa e la Giurgiu, Botoşani, Bistriţa, unde trăiesc oameni. Am muncit mult cu Vasile Dâncu în 2013 să descentralizăm România. Am avut piedicile întregului sistem. Nu am renunţat la proiect, trebuie să ducă decizia şi mai aproape de comunităţi. Nimeni din acest sistem ocult nu vrea acest lucru, el vrea toţi banii şi decizia la Bucureşti. Iar comunităţile locale să stea cu mâna întinsă”, a declarat Liviu Dragnea.

Liderul PSD spune că doar cine îşi urăşte propriul popor poate gândi aşa.

“PNDL e un proiect conceput de mine alături de Sevil Shhaideh. Programul dezvoltă comunităţile locale. Înseamnă uliţe asfaltate, alimentare cu apă, pieţe, baze sportive, bazine de înot. De ce îi deranjează pe ei? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că vor ca oamenii să trăiască rău ca să sădească seminţele urii. De ce îşi urăsc aceşti oameni atât de mult conaţionalii? Pentru că ei nu fac politică pentru oameni. Singurul partid care face politică pentru oameni e PSD. Ei vor dezbinare. Aduceţi-vă aminte că de câte ori au câştigat au câştigat prin dezbinare vorbind numai despre ură şi duşmănie. Au ajuns la guvernare şi tot ce a construit PSD s-a prăbuşit. De ce când am fost noi la guvernare a fost mereu creştere economică? Sunt interesaţi doar de ei şi de stăpânii lor, de cei care îi comandă, care au obligaţii. Nu vor putea simţi româneşte niciodată. Toţi mai vechi mai noi la politică la cheie ai lui Iohannis nu au decât un demers să provoace dezbatere bazată pe ură, dezbinare. De ce? Pentru ca România să fie un stat dezbinat. Numai nişte oameni care îşi urăsc poporul pot acţiona aşa”, a mai spus Dragnea.

Dragnea: România nu are şef al Armatei pentru că nu vrea Iohannis. E fără precedent într-un stat NATO

Liviu Dragnea a declarat că din cauza lui Klaus Iohannis ţara noastră nu are şef al Statului Major al Apărării, ceea ce este fără precedent într-un stat NATO, precizând că preşedintele face aceste lucruri pentru a obţine un nou mandat la Cotroceni.

„România nu are şef al Armatei pentru că nu vrea Iohannis. E ceva fără precedent într-un stat NATO. De ce face asta? Ca să capete un nou mandat şi să scape de relele pe care le-a făcut. (…) Singurul partid care poate apăra interesele României care se poate bate cu oricine pentru această ţară e PSD”, a declarat Liviu Dragnea, duminică la Târgu-Jiu, unde au avut loc alegerile pentru organizaţia PSD Gorj.

Reacţia liderului PSD vine în contextul în care Klaus Iohannis a semnat pe 28 decembrie 2018 decretul de prelungire, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciucă ca şef al Statului Major al Apărării, după ce a respins în şedinţa CSAT propunerea făcută de MApN pentru această funcţie. Ulterior, premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Apărării, Gabriel Leş, au acuzat că şeful statului nu a avut bază legală, deoarece propunerea de prelungire a mandatului nu a venit din partea MApN.

Totodată, MApN a cerut în instanţă decretului semnat de Iohannis, iar magistraţii l-au suspendat până la soluţionarea dosarului. În acest moment, Statul Major al Apărării este condus de un locţiitor.

Dragnea: Sper ca ministrul Cuc să înţeleagă că mai sunt câţiva derbedei securişti prin ministere

Preşedintele PSD a a declarat că ministrul Transporturilor Răzvan Cuc trebuie să ştie că “mai sunt câţiva derbedei securişti prin ministere” din cauza cărora nu pot fi realizate proiectele.

“Sunt rău pentru că vreau ca resursele să fie exploatate în beneficiul românilor? Dacă pentru asta sunt făcut rău, atunci asta este sunt rău. Poate am făcut greşeli şi sigur am făcut. Oricine greşeşte. Dar nu mai accept de la nişte trădători, de la nişte vânzători, unii pe care i-am pus în funcţie, i-am sprijinit şi să vină să dea lecţii de minciună, de românism. O să primească răspuns de la mine. Nu v-aţi săturat să vedeţi această ţară abuzată? Atâta rău? Oameni care încearcă să împingă România către interesele celor care stau în spate şi căpuşează. Dacă credem că suntem români, patrioţi, stimaţi colegi nu staţi. Eu îmi duc misiunea până la capăt”, a spus preşedintele PSD.

Dragnea a avut şi un mesaj pentru ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

“Vreau ca în România să nu mai fie abuzuri, vreau ca românii să aibă o justiţiei corectă. (…) Da se va face drumul expres Craiova-Piteşti, se va face drum până la Reşita. Sper ca ministrul Cuc să înţeleagă şi să audă, mai sunt câţiva derbedei securişti prin ministere. România stă cu bani şi nu putem face lucrările. Avem curaj. Atunci să nu mai stăm după cei care nu vor să facă”, a mai declarat Liviu Dragnea, la Gorj.

Preşedintele PSD a mai spus în alte ieşiri publice că, din cauza procedurii şi a sistemului, România va ajunge să aibă autostrăzi doar atunci când acestea vor fi declarate obiectiv de interes strategic.

Dragnea: Nu am crezut că va veni în România un preşedinte mai rău şi mai toxic ca Băsescu/

Liviu Dragnea a afirmat că nu a crezut că ţara noastră va fi condusă de un preşedinte „mai rău şi mai toxic ca Băsescu”, precizând că şeful statului Klaus Iohannis nu făcut nici măcar un singur lucru bun pentru România, în cei patru ani de mandat.

„Eu am crezut că nu va veni în România un preşedinte mai rău şi mai toxic ca Băsescu. Vă spun sincer. Eu nu am crezut. Acest om nu a făcut până astăzi, în patru ani şi ceva de mandat, un singur lucru bun pentru această ţară”, a declarat Liviu Dragnea, duminică la Târgu-Jiu, unde au avut loc alegerile pentru organizaţia PSD Gorj.

„A dezbinat, a dezinformat instituţii europene, a minţit, a susţinut acest sistem ocult subteran, pentru că acel sistem la ajutat cu cele 40 de dosare penale, l-a ajutat cu casele luate de la statul român”, a completat preşedintele PSD.

Dragnea l-a criticat pe şeful statului şi, sâmbătă, unde a participat la alegerile PSD Caraş-Severin, întrebându-se cum poate fi atât de fără suflet Klaus Iohannis şi să conteste bugetul la CCR, proiect în care e prevăzută creşterea alocaţiilor pentru copii.

„Cum să fii, ce suflet să ai să blochezi bugetul României numai gândindu-te că 4 milioane de copii trebuiau să aibă de ieri alocaţia mărită? Cum poţi să fii atât de rău?”, a spus Liviu Dragnea, sâmbătă, la Reşiţa.

Dragnea anunţă profilul candidatului la prezidenţiale: Orice, dar să nu mai iasă un produs securistoid

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a anunţat, la Gorj, că discuţia despre candidatul la prezidenţiale din partea PSD-ALDE va avea loc după alegerile europarlamentare, iar candidatul va fi cel cu şanse mai mari pentru ca Iohannis să nu mai obţină un mandat.

“Iau în calcul varianta ca din partea PSD ALDE să candideze candidatul cu cele mai mari şanse pentru ca Iohannis să nu mai lovească România încă 5 ani. Obiectivul meu major e să nu mai fie Iohannis sau cine ştie ce alt invenţie securistoidă şi nu numai din interior”, a declarat Liviu Dragnea.

“Nu putem să stăm deoaparte în legătură cu această campanie otrăvită. Iar să stăm să îl ascultăm pe Iohannis să spună că nu avem bani de pensii şi când s-a dovedit că avem nimeni nu i-a spus nimic? Când spunea că magic pot creşte veniturile şi scădea taxele. O să le răspundem cu vârf şi îndesat şi le spun tuturor să îşi strângă bine curelele pentru că vreau să văd dacă îi ţin curelele pe toţi. Tot cred că adevărul e mai puternic decât minciuna”, a mai spus liderul PSD.

Claudiu Manda, susţinut de cel mai puternic om din PSD la alegerile europarlamentare/ Popunerea privind SRI, sprijinită de partid

Liviu Dragnea a declarat că nu a promis nimănui niciun loc pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, însă a precizat că îl susţine în competiţie pe senatorul Cladiu Manda pentru că e un om „fără frică”.

„Ce îmi doresc pentru europarrlamentare e să avem o listă de candidaţi, patrioţi, care să fie patrioţi în Europa, ca să se bată pentru România, să sprijine mai multe fonduri UE şi să se implice în interesul major al acestei ţări. Nu am promis niciun loc la nimeni. Dar mi-aş dori ca pe această listă să fie Claudiu Manda şi o să îl sprijin în partid pentru asta, pentru că ştiu că e un om care se bate şi e fără frică”, a declarat Liviu Dragnea, duminică, la Târgu-Jiu, unde au avut loc alegerile pentru organizaţia PSD Gorj.

Reacţia preşedintelui social-democrat vine după ce Claudiu Manda a fost votat, pe 16 februarie, de Biroul permanent judeţean al PSD Dolj pentru susţinerea candidaturii la alegerile europarlamentare.

Lista pentru alegerile europarlamentare va fi finalizată pe 15-20 martie, a anunţat pe 18 februarie, preşedintele PSD Liviu Dragnea. De asemenea, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a spus că partidul său va propune listă separată de PSD la europarlamentare.

Până acum şi-au anunţat intenţia de a candida la europarlamentare social-democraţii Victor Negrescu, Claudiu Manda şi Rovana Plumb.

Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 26 mai. Pe 15 februarie, Guvernul a adoptat cadrul general al măsurilor şi calendarul pentru europarlamentare, potrivit căruia termenul pentru depunere a candidaturilor la alegeri este până la data de 28 martie.

Dragnea despre popunerea lui Manda privind serviciile SRI: Sprijinim demersul

Dragnea spune că susţine propunerea lui Claudiu Manda prin care Comisia de control al SRI să aibă dreptul de a-şi secretiza şi desecretiza propriile stenograme, renunţând astfel la serviciile SRI de a face şi secretiza stenogramele forului.

Întrebat, într-o conferinţă de presă la Târgu-Jiu, ce părere are despre declaraţia lui Claudiu Manda, care spunea că va propune preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului o OUG prin care Comisia de control al SRI să aibă dreptul de a-şi secretiza şi desecretiza propriile stenograme, renunţând astfel la serviciile SRI de a face şi secretiza stenogramele forului legislativ, Dragnea a răspuns: „Are dreptate. Dar nu cred că e nevoie de OUG, poate doar de o modificare a regulamentului Parlamentului. Trebuie prevederile pentru ca Parlamentului să poată exercita controlul corect asupra SRI”.

Liviu Dragnea a adăugat că nu vrea ca România să rămână „singura ţară din lume în care Parlamentul, Guvernul nu ştiu cum se cheltuie banii”.

„Poate trebuie să le dublăm bugetul ca să asculte mai multe telefoane. Pe de altă parte, la comisie au fost multe declaraţii, multe informaţii şi publicul nu le poate ştii. Este un demers pe care-l sprijinim şi să se întâmple repede”, a afirmat Dragnea.

Claudiu Manda declara că va propune preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului o OUG prin care Comisia de control al SRI să aibă dreptul de a-şi secretiza şi desecretiza propriile stenograme, renunţând astfel la serviciile SRI de a face şi secretiza stenogramele forului legislativ.

„Un alt lucru pe care trebuia să îl facă această Comisie de mult timp este să renunţăm la serviciile SRI de a ne face şi secretiza stenogramele, dar aici este nevoie de o măsură legislativă. În acest sens astăzi am decis să parcurgem această nevoie a Comisiei în doi paşi. Este vorba despre Legea 182/2002 (privind protecţia informaţiilor clasificate – n.r.), art. 19 care spune care sunt instituţiile care pot să secretizeze şi să desecretizeze propriile documente. Printre instituţiile sau persoanele care pot face acest lucru sunt şi preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi secretarii generali ai celor două Camere ale Parlamentului. Majoritatea colegilor din Comisie au considerat că este important să modificăm legea în aşa fel încât comisiile de control sau comisiile speciale atunci când parcurg un document cu caracter secret sau poartă discuţii cu caracter secret şi vor să îşi facă propriile stenograme să poată să îşi secretizeze şi să îşi desecretizeze propriile stenograme, lucruri care în acest moment, în opinia mea şi nu numai a mea, nu este posibil”, spunea Claudiu Manda, la finalul unei şedinţe a Comisiei SRI.

Dragnea îi cere ministrului Transporturilor acţiuni pentru ca CNAIR şi CFR Infrastructură să lucreze în regie proprie

Liviu Dragnea a declarat că i-a cerut ministrului Transporturilor Răzvan Cuc să discute cu reprezentanţii CNAIR şi CFR Infrastructură pentru ca aceştia să înceapă să lucreze în regie proprie, precizând că durează foarte mult procedurile pentru construirea autostrăzile şi liniilor de cale ferate.

„I-am cerut domnului ministru al Transporturilor să vorbească cu cei de la Companie (CNAIR – n.r.) să se gândească în mod serios în ce măsură şi cât de repede poate Compania Naţională de Drumuri să înceapă să lucreze în regie proprie, inclusiv autostrăzi. De prea mulţi ani în România companiile şi în special companiile mari străine încasează foarte mulţi bani pe claim-uri şi kilometri de autostradă sunt mai puţini decât banii care sunt alocaţi de către statul român şi inclusiv din fonduri europene. Nu mai vorbesc de faptul că se stă doi, trei, patru ani, până când se termină procedurile de achiziţie şi după patru ani trebuie din nou să se refacă studiile de fezabilitate şi datele de proiectare pentru că s-au schimbat lucrurile în patru ani”, a afirmat Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă susţinută duminică Târgu-Jiu, unde au avut loc alegerile pentru organizaţia PSD Gorj.

„Sper ca noul ministru al Transporturilor să mişte rapid lucrurile în direcţia asta pentru că avem bani, avem dorinţă, avem plan, sunt proiecte, doar trebuie să se procedeze rapid la aceste execuţii. Dacă iar stăm ani de zile în proceduri şi de ce se întârzie foarte mult? Pentru că se contestă companiile între ele şi ce spun «fac o contestaţie că poate data viitoare câştig eu». Noi nu putem să rămânem prizonierii acestor lăcomii. Vrem să facem autostrăzi”, a completat Dragnea.

Liderul PSD a adăugat că a discutat cu Răzvan Cuc şi i-a transmis să procedeze la fel şi în cazul CFR Infrastructură pentru că ritmul construirii de cale ferate să fie mai alert.

„De asemenea, i-am spus domnului ministru să se gândească să procedeze în acelaşi fel şi la CFR Infrastructură. Este nevoie de cale ferată în România, dar în ritmul de astăzi, dacă păstrăm acelaşi ritm, nici copiii noştri nu o să poată reface calea ferată din România. Trebuie măsuri rapide, decizii rapide, o altă abordare. Şi CFR Infrastructură poate să înceapă un program de dotare cu mijloace mecanice, utilaje, cu instalaţii, ca să poată să înceapă pe anumite sectoare de cale ferată să lucreze în regie proprie. În România există specialişti, dar din păcate nu sunt folosiţi sau sunt în anumite companii care nu au ca obiect major dezvoltarea unitară a României, ci profitul. Ceea ce nu e de condamnat. Până la urmă de condamnat poate să fie dacă statul român nu reacţionează şi nu ia măsuri serioase”, a conchis Dragnea.

Deputatul Mihai Weber este noul preşedinte al PSD Gorj

Deputatul Mihai Weber a fost ales, duminică, preşedinte al filialei PSD Gorj, iar preşedintele Consilului Judeţean Cosmin Popescu este preşedinte executiv al organizaţiei socia-democrate, a anunţat Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă susţinută duminică, la Târgu-Jiu.

„S-a ales o echipă bună, puternică. Mihai Weber este un om pe care îl cunosc, care ştie să conducă o organizaţie, în care s-a investit încredere. Cosmin este un bun profesionist, un bun administrator. I-am muţumit domnului Cârciumaru pentru toată activitatea ca preşedinte de organizaţie”, a declarat Liviu Dragnea.

Preşedintele social-democrat a spus despre Mihai Weber că este „un băiat în care eu am mare încredere” şi un om cu viziune.

„Vreau să îi doresc succes lui Mihai (Weber – n.r.). E un băiat în care eu am mare încredere. Un om cu viziune care ţine foarte mult la judeţ. De câte ori a venit la mine a insistat să vorbim despre problemele din Gorj, şi Florin asta îmi arată că sunt oameni care ţin la judeţ”, a afirmat Dragnea, în discursul său susţinut la alegerea noului lider al PSD Gorj.

Referitor la Florin Cârciumaru, fostul preşedinte al organizaţiei PSD Gorj, Liviu Dragnea a precizat că acesta nu a făcut un pas în lateral, ci a predat ştafeta, fiind un om pe care îl va sprijini în continuare.

„Am văzut un om care şi-a dedicat mare parte din viaţa lui penru binele comunităţii din Târgu-Jiu şi pentru acest partid. Este un om care cel puţin de mine va fi sprijinit în continuare, pentru că e un om care merită să fie respectat, ascultat, este un om de la care ai ce să înveţi. I-au dat lacrimile şi ştiu că aşa se întâmplă pentru că îi e greu să facă un pas în lateral. Nu face niciun pas în lateral, predă o ştafetă, dar rămâne tot aici”, a explicat Dragnea

Senatorul Florin Cârciumaru, fostul preşedinte al filialei PSD Gorj, a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei. Acesta anunţase, pe 13 decembrie 2018, că intenţionează să se retragă de la conducerea filialei şi că îl va susţine deputatul PSD pe Mihai Weber.