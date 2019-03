Statistica de partea celor de la CFR Cluj în lupta pentru titlu

Dupa etapa a 26-a in Liga 1 Betano s-a tras linie si primele sase clasate vor evolua in playoff, iar CFR Cluj porneste ca favorita pentru obtinerea unui nou titlu de campioana.

Practic, vom avea un mini campionat de zece etape intre cele mai in forma echipe ale sezonului, campionat care va continua cu punctele din sezonul regular reduse la jumatate.

Este al patrulea sezon la rand cand se joaca dupa sistemul cu playoff si playout.

La fel ca si in urma cu un an clasamentul la finalul sezonului regular arata la fel in primele cinci pozitii, cu CFR Cluj in postura de lider, urmata de FCSB, Craiova, Astra Giurgiu si Viitorul.

In premiera, Sepsi Sf.Gheorghe a intrat in playoff, dupa ce in 2018 am avut Poli Iasi ajunsa in extremis pe pozitia a sasea.

Diferenta dintre primele doua clasate este de doua puncte, la fel cum s-a intamplat si in urma cu un sezon, cand cei de la CFR Cluj au beneficiat de rotunjire. Acum a venit randul FCSB sa aiba parte de acest avantaj de regulament.

Interesant este ca de fiecare data in ultimii patru ani echipa care a incheiat sezonul regular pe primul loc avea sa castige si campionatul la finalul playoff-ului.

Astra Giurgiu a iesit campioana in 2015-2016 dupa ce la finalul sezonului regular a avut trei puncte in fata celor de la Dinamo, iar la finalul playoff-ului a incheiat cu cinci puncte in fata FCSB.

In sezonul 2016-2017, Viitorul a avut patru puncte avans fata de FCSB la finalul sezonului regular, pentru ca titlul sa fie castigat de constanteni la egalitate de puncte cu FCSB dupa criteriul meciurilor disputate in playoff.

CFR Cluj a cucerit titlul in 2017-2018 pentru un punct in fata celor de la FCSB, echipa pe care o devansa cu patru puncte la finalul sezonului regular.

Sezonul acest avem asadar cea mai mare diferenta intre prima si a doua echipa dupa sezonul regular (5 puncte), care in urma injumatatirii la intrarea in playoff au mai ramas doua.