Turneul final al Cupei României, atribuit din nou celor de la SEPSI

Detinatoarea eventului din baschetul feminin autohton, ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe, a obținut, din nou, drepturile de organizare a Final 4 Cupa Romaniei, feminin.

Evenimentul va fi gazduit de Arena Sepsi in perioada 30-31 martie 2019. Dupa ce a fost stabilita organizatoarea Turneului Final, la sediul FRB a avut loc si tragerea la sorti a meciurilor din semifinalele competitiei KO, detinatoarea Cupei Romaniei, ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe, urmand sa dea ochi cu CSTB Olimpia CSU Brasov, in vreme ce finalista din sezonul trecut, CSM Satu Mare, va primi replica gruparii Phoenix Stiinta Constanta.

Odata cu fluierul final al meciului retur din cadrul sferturilor de finala dintre CSM Alexandria si Phoenix Stiinta Constanta a fost stabilit si careul de asi din actualul sezon al Cupei Romaniei, feminin. Astfel, gratie rezultatelor din sferturile de finala, faza in care nu s-a inregistrat vreo surpriza, la turneul final al competitiei KO vor evolua finalistele de anul trecut, ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe si CSM Satu Mare, dar si CSTB Olimpia CSU Brasov si Phoenix Stiinta Constanta.

Ieri, in sala de conferinte “Mihai Nedeff” din sediul FRB, a avut loc sedinta de atribuire a organizarii turneului final, precum si tragerea la sorti a meciurilor din semifinale. Dupa o licitatie intre reprezentantii finalistelor de anul trecut, organizarea Turneului Final al Cupei Romaniei, feminin, sezonul 2018-2019, a fost castigata de ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe, evenimentul urmand sa fie gazduit de Arena Sepsi in perioada 30-31 martie 2019.

“Sigur ca ne-am fi dorit foarte mult sa primim la Satu Mare organizarea turneului final. A fost o licitatie si pana la urma cei de la Sf. Gheorghe au oferit mai multi bani. E vorba de o taxa pe care o incaseaza federatia fara sa ofere nimic in schimb. Mergem sa castigam trofeul la ei si credem in sansele noastre si in echipa. Daca vom avea parte de un arbitraj corect sansele sunt de 50-50%… Inca n-am uitat ce am patit in finala de anul trecut…”, spune managerul echipei de baschet de la CSM, Florin Muresan.

A urmat tragerea la sorti a meciurilor din cadrul semifinalelor competitiei KO, acestea urmand sa se desfasoare dupa urmatorul program:

30 martie 2019

Phoenix Stiinta Constanta – CSM Satu Mare (semifinala 1)

CSTB Olimpia CSU Brasov – ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe (semifinala 2)

31 martie 2019

Invingatoarele din semifinale isi vor disputa trofeul in cadrul finalei Cupei Romaniei

Meci, sâmbătă

la U Cluj Napoca

Pana la duelurile din Cupa Romaniei, baschetbalistele de la CSM Satu Mare vor juca sambata in campionat la Cluj Napoca .

Partida U Cluj Napoca- CSM Satu Mare va incepe la ora 17 si se va disputa in sala Horia Demian.

Va lipsi D’ Lesha Lloyd, accidentata, in rest toate jucatoarele din lot sunt apte pentru meci.