UNICAT. El este singurul EDUCATOR din județul Satu Mare. Ce spun PĂRINȚII despre EMIL PUȘCAȘ

Meseria de educator nu stă bine pe orişicine. Profesia de educator este dificilă, dar şi plăcută, iar “a şti” nu înseamnă nimic, dacă nu împărtăşeşti totul copiilor cu emoţie şi dăruire. Singurul educator din Satu Mare se descurcă minunat într-o meserie în care domină femeile. La cei 29 de ani, Emil Pușcaș a avut grija de sute de copii. Mulți dintre părinții care i-au lăsat pe cei mici în grijă lui, spun că rar să întâlnești atâta afecțiune câtă are el de oferit, copiii îl îndrăgesc, și mulți dintre băieti ajung mai apoi să facă fotbal sub îndrumarea fostului lor educator.

GNV: Ești singurul educator din județul Satu Mare , cum ai ajuns să profesezi într-o lume dedicată femeilor?

Emil Pușcaș: Așa este, după absolvirea Bacalaureatului , aveam mai multe idei și dorințe , am ales să fac o facultate și am decis să fie ca și specialitate Pedagogia Invatamantului Primar și Preșcolar .



Am ales învățământul preșcolar , deoarece am considerat că misiunea de a fi educator , reprezintă o misiune specială , este o bucurie și o satisfacție uriașă , contribuie la dezvoltarea și progresul copiilor prin straduința pentru stimularea şi întreţinerea curiozității lor pentru lucruri noi, oferirea unui sprijin pentru găsirea identității lor de la primele zile de grădiniță pline cu emoții , până la ultima zi când sosește vremea ca ei să devină școlari .

Chiar dacă meseria de educator , este o profesie unde regăsim în marea majoritate femei , consider că răbdarea și bucuria de a lucra cu cei mici este mai degrabă o vocație.

GNV: Ce te vedeai făcând când erai mic, ce îți doreai sa devii?

Emil Pușcaș: Aveam mai multe dorințe , cum înaintam cu vârsta , aceste dorințe se schimbau , la un moment dat chiar mă gândisem să devin polițist sau pompier , însă mereu am avut o pasiune aparte și pentru fotbal .

GNV: Te atașezi foarte repede și foarte tare de fiecare copil în parte.Cum reușești să faci asta, care este secretul ?

Emil Pușcaș: Nu știu dacă există un secret sau o rețetă specială , pur și simplu încerc să ofer fiecărui copil în parte , atenția și răbdarea de care are nevoie .



Am remarcat în decursul aniilor că copiii devin din ce în ce mai sensibili , în special vorbind de cei mici , ei au nevoie să simtă siguranță , căldură și afecțiune aparte , pentru a se dezvolta armonios .

GNV: Care este cea mai mare satisfacție a meseriei tale?

Emil Pușcaș: Fără doar și poate , cea mai mare satisfacție a meseriei mele este dragostea copiilor și feedback-ul pozitiv primit de părinți . De fiecare dată când îi văd mulțumiți , mă încarcă cu energie pozitivă .

GNV: La început de an, doamnele educatoare primesc flori…la tine, cu ce vin copilașii?

Emil Pușcaș: Cu zâmbetul pe buze și chef de joacă.

GNV: Care este reacția părinților când văd în loc de o doamaă educatoare, un domn educator?

Emil Pușcaș: În decursul anilor , mai mereu de fiecare dată am fost în postura de începe anul școlar , la grupa mică , de fiecare dată am avut parte de o reacție pozitivă și buna din partea parinților , chiar dacă poate în primele zile au fost surprinși , pe parcurs după ce ne-am cunoscut , pot constata cu bucurie că am avut parte de reacții pozitive!

GNV: Fiind singurul bărbat între atâtea doamne, te simți răsfățat?

Emil Pușcaș: Absolut ! Mereu am avut parte de colege amabile , draguțe și foarte de treabă , chiar pot să spun că sunt răsfățat printre atâtea doamne minunate !

GNV: Tu nu ai încă copii, ți-ai dori să se întâmple acest lucru cât mai curând, având în vedere faptul că îndrăgești atât de mult copiii?

Emil Pușcaș: Pot declara cu ceritudine că cel mai mare și frumos vis al meu este să devin tătic , nu cred că mi s-ar putea întampla ceva mai frumos de atât , să sperăm că se va întâmpla, cât mai curând.

GNV: Pe lângă faptul că mergi zilnic la grădiniță, ai un alt job,unde ai alți copii.Despre ce este vorba?

Emil Pușcaș: Asa este , pe lângă meseria de educator , sunt și antrenor de fotbal la CS Primavera din Satu Mare . Cum spuneam , de copil mic aveam o pasiune pentru fotbal , conjuctura vieții nu a permis să devin un jucător de fotbal profesionist , însă după absolvirea unor cursuri de specialitate și devenind posesor de licență UEFA C , am primit șansa să pornesc și către cariera de antrenor , îmbinând bucuria de a lucra cu cei mici cu dragostea nemarginită pentru fotbal , ceea ce mă face nespus de fericit !

GNV: De cât timp faci asta?

Emil Pușcaș: Aproximativ de 1 an .

GNV: Așadar ești mereu înconjurat de copii. Crezi că este mai simplu să lucrezi cu copiii decât cu adulții?

Emil Pușcaș: Cu siguranță este mult mai frumos și complex , în lumea copiilor regăsim unele valori minunate precum , răbdare , sinceritate , afecțiune și iertare , valori morale care mă fac și pe mine zi de zi , să devin un educator și un om mai bun , am convingere că uneori am avea și noi adulții ce învață de la cei mici.

A consemnat Raluca Jofi