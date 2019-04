ALERTĂ. Rezultate SLABE la SIMULAREA la BAC. Surprize COLOSALE în TOP-UL LICEELOR

Rezultatele din acest an la simularea examenelor de Bacalaureat din acest an au fost foarte slabe, chiar jenante, la elevii de clasa a XI-a, și modeste la elevii de clasa a XII-a. Astfel, elevii de clasa a XI-a au obținut un slab procent de promovabilitate de 32,33% (mai slab ca anul trecut). În schimb, procentul de promovabilitate al elevilor de clasa a XII-a a fost de 43,29%, mai mare decât anul trecut, dar totuși, modest. Dacă elevii de clasa a XI-a mai au timp un an să se pună la punct, cei de clasa a XII-a nu prea mai au timp de schimbări majore.

În conformitate cu datele centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat, la clasa a XI-a au obținut medii peste 6 un număr de 578 elevi, din cei 1788 elevi care au fost prezenți la toate probele, ceea ce reprezintă o pondere de 32,33% (la simularea din 2018 ponderea a fost 36,11%, în 2017 ponderea a fost de 31,34%), iar la clasa a XII-a au obținut medii peste 6 un număr de 819 elevi, din cei 1892 elevi care au fost prezenți la toate probele, ceea ce reprezintă o pondere de 43,29% (la simularea din 2018 ponderea a fost 38,55%, în 2017 ponderea a fost de 36,92%).

Rezultatele obținute pe probe de examen:

Clasa a XI-a

Limba și literatura română

-1822 elevi prezenți

-1147 elevi cu note peste 5, pondere 62,95% (70,89% în 2018, 53,83% în 2017)

Limba și literatura maghiară

-434 elevi prezenți

-231 elevi cu note peste 5, pondere 53,23% (85,03% în 2018, 74,86% în 2017)

Limba și literatura germană

-46 elevi prezenți

-33 elevi cu note peste 5, pondere 71,74% (75,00% în 2018, 92,31% în 2017)

Matematică

-1128 elevi prezenți

-431 elevi cu note peste 5, pondere 38,21% (31,53% în 2018, 32,40% în 2017)

Istorie

-677 elevi prezenți

-328 elevi cu note peste 5, pondere 48,45% (66,08% în 2018, 77,73% în 2017)

Clasa a XII-a

Limba și literatura română

-1960 elevi prezenți

-1382 elevi cu note peste 5, pondere 70,51% (60,79% în 2018, 61,57% în 2017)

Limba și literatura maghiară

-427 elevi prezenți

-381 elevi cu note peste 5, pondere 89,23% (79,45% în 2018, 70,52% în 2017)

Limba și literatura germană

-44 elevi prezenți

-30 elevi cu note peste 5, pondere 68,18% (66,66% în 2018, 68,42% în 2017)

Matematică

-1250 elevi prezenți

-508 elevi cu note peste 5, pondere 40,64% (39,24% în 2018, 41,14% în 2017)

Istorie

-694 elevi prezenți

-499 elevi cu note peste 5, pondere 71,90% (62,06% în 2018, 70,86% în 2017)

Proba la alegere a profilului și specializării

-1846 elevi prezenți

-1262 elevi cu note peste 5, pondere 68,36% (70,33% în 2018, 59,22% în 2017)

În situația analizată pe discipline sunt incluși și elevii care nu au participat la toate probele.

Rezultatele obținute de elevi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Clasament pe licee

Dacă la clasa a XI-a, în primele locuri pe licee în ceea ce privește procentul de promovabilitate nu au apărut mari surprize, în schimb, la clasa a XII-a surprizele sunt colosale.

Cum era de așteptat, pe primul loc la clasa a XI-a s-a situat CN ”Mihai Eminescu” – 65,52% promovabilitate, urmat de Liceul Teoretic Carei – 64,33%, CN Doamna Stanca – 60%, Liceul Teologic ”Han Janos” – 58,49% și CN Ioan Slavici – 45,45%.

Demn de remarcat că la această categorie sunt opt licee cu promovabilitate ”zero” și anume ”Constantin Brâncuși”, ”Elisa Zamfirescu”, ”Petre Cupcea” din Supur, Liceul Tehnologic Tarna Mare, Liceul Teoretic ”Geroge Pop de Băsești” (liceu privat), ”Simion Bărnuțiu” din Carei, ”Unio-Traian Vuia” și Liceul Tehnologic Ardud.

SM_ierarhie simulare XI_2019 (1)

La clasa a XII, pe primul loc se află Liceul Teoretic Carei, cu un procent de promovabilitate de 77,02%. Este urmat de CN ”Kolcsey Ferencz” – 71,83%, Liceul Teologic Ortodox ”Nicolae Steinhardt” – 68,41%, Liceul German ”Johann Ettinger” – 68,16% și abia pe locul cinci vine CN ”Mihai Eminescu” – 61,78%. CN Ioan Slavici se află pe locul șase – 59,51%, în timp ce CN Doamna Stanca se află abia pe locul opt cu 56,77%.

Și aici avem licee cu promovabilitate zero și anume ”Eliza Zamfirescu”, ”Unio-Traian Vuia”, ”Petre Cupcea” din Supur, ”Simion Bărnuțiu” din Carei, și Liceul Tehnologic Ardud.

SM_ierarhie simulare XII_2019 (1)