CSM Satu Mare, pas mare spre semifinalele Ligii Naționale

Cum era de așteptat baschetbalistele de la CSM Satu Mare n-au avut nicio emoție în dubla din sferturi cu U Cluj Napoca.

În primul meci jucat joi seara, CSM Satu Mare – “U” Cluj s-a terminat 72-58, pe sferturi: 19-19, 20-15, 24-9, 9-15. Un joc în care fetele noastre s-au încălzit mai greu și după o primă repriză echilibrată au reușit apoi desprinderea.

Au jucat:

CSM Satu Mare: Denson – 25p (13 recuperări), Mandache – 12p, Amukamara – 11p, Lloyd – 10p, Olah – 7p, Huţanu – 3p, Lazăr – 2p, Tavic – 1p, Baltic – 1p, Kadar, Pop, Uiuiu. Antrenor: Maikel Lopez.

“U” Cluj: Maxim – 22p, Henderson – 17p, I. Părău – 6p, Vujovic – 4p, Begenisic – 4p, Bot – 3p, Cenean – 2p, Ciciovan. Antrenor: C. Popa.

Meciul doi, de vineri după amiază, a fost dominat și mai clar de elevele lui Maikel Lopez. Sătmărencele au condus non stop indiferent de formula folosită.

CSM Satu Mare – “U” Cluj s-a încheiat 72-54, pe sferturi: 25-14, 14-13, 16-15, 17-12.

Au jucat:

CSM Satu Mare: Mandache – 17p, Olah – 14p, Denson – 12p (12 recuperări), Lloyd – 11p, Amukamara – 9p, Kadar – 2p, Pop – 2p, Uiuiu – 2p, Baltic – 2p, Huţanu – 1p, Tavic, Lazăr. Antrenor: Maikel Lopez.

“U” Cluj: Henderson – 17p, Begenisic – 10p, I. Părău – 10p, Cenean – 9p, Maxim – 6p, Bot – 2p, Ana, Anca, Vujovic. Antrenor: C. Popa.



Urmează meciul trei și sperăm ultimul din seria de cinci. Partida va avea loc marți de la ora 17 la sala Horia Demian din Cluj Napoca. Apoi CSM se pregătește de primele două dueluri din semifinale de pe 23 și 25 aprilie cu câștigătoarea seriei Olimpia Brașov- Phoenix Galați.

CSM a făcut apel

Comisia de Competiții a FRB a amendat clubul sătmărean cu o sumă record în istoria federației de 12000 euro…Motivul? Echipa n-ar fi participat la festivitatea de premiere de după finala cupei…E vorba de 5000 de euro amendă dată clubului și câte 500 de euro pentru fiecare jucătoare, antrenor și reprezentantul clubului.

Conducerea CSM-ului a depus vineri apel la decizie…una aberantă din toate punctele de vedere…inclusiv din punct de vedere al regulamentelor FRB!!!



” Așteptăm să vedem ce se decide la apel, dar un lucru e clar: clubul nu va plăti niciun cent amendă către FRB. Eu unul de când sunt în sport, ca ziarist și am fost ani buni și membru în comisii de disciplină la AJF n-am văzut ca o decizie să se ia unilateral fără ca măcar acuzatul să se poată apăra. Și la AJF convocam părțile la comisie și apoi decideam. E un abuz și eu unul personal în numele meu o să-l acționez în judecată pe președintele Comisiei pentru cei 500 de euro cu care am fost penalizat. Iar daunele le donez copiilor orfani căci cu siguranță o să câștig în instanță. Îi cer public demisia președintelui comisiei pentru că nu e prima dată când ia decizii după ureche. A se vedea ultimul caz , al jucătoarei Ferenczi…Ca să nu mai vorbim de anul trecut când a știut de eroarea de dactilografiere dar a tăcut ca ăla-n cucuruz. Vreau să-l întreb pe domnul președinte al comisiei dacă-și amintește că la meciul CSM Satu Mare- Sepsi din sezonul trecut, cel jucat în decembrie, a sesizat eroarea de regulament cu jucătoarele străine de la Sepsi. A dat apoi un telefon după care meciul s-a jucat…Vreau să știu și eu cum vrea federația să-și atragă româncele de partea ei, să le cheme la naționale, la acțiunile inutile de 3×3 unde cluburile plătesc și jucătoarele sunt pasibile de accidentări doar ca ei să-și facă imagine după ce le amendează pe nedrept cu câte 500 de euro…Și mai e o problemă …Noi am avut reprezentant la festivitatea de premiere. Nu ni s-a spus la ședința tehnică, mă rog discuția de dinaintea meciului cu comisarul Tibi Rist, decât dacă suntem de acord să stăm la imnul secuiesc după ce se cântă imnul României. Ce se întâmplă după meci nu ne-a mai spus nimeni…Iar anul trecut am primit prafu de pe tobă…O plachetă și gata…Fără medalii, fără nicio amintire pentru fetele astea că au jucat totuși o finală de Cupa României. Din cei 42000 lei luați de la Sepsi la licitație puteau cumpăra măcar niște medalii. O să dau presei și apelul pe care l-am trimis la FRB măcar să se știe de ce România a ajuns pe ultimul loc în ierarhia mondială a baschetului feminin.”- Florin Mureșan, manager CSM SATU MARE.