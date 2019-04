Meciul trei se joacă la Cluj

Baschetbalistele de la CSM Satu Mare joacă azi de la ora 17 la Cluj Napoca al treilea meci cu U din seria de meciuri din sferturile de finală ale Ligii Naționale.

CSM Satu Mare conduce cu 2-0 după două victorii fără emoții , joi și vineri în sala LPS.

CSM vrea să obțină și azi o victorie la Cluj pentru a nu prelungi duelul din sferturi, se joacă după regula cel mai bun din cinci meciuri.

Nu sunt probleme de lot iar antrenorul Miguel Lopez se poate baza pe toate jucătoarele.

În acest sezon CSM Satu Mare a câștigat toate cele șase dueluri disputate până acum cu trupa lui Carmin Popa.

În cazul unei victorii azi, CSM Satu Mare așteaptă duelurile din semifinale cu învingătoarea din partidele Olimpia Brașov-Phoenix Constanța.

Sepsi e ca și calificată în semifinale după ce a trecut la diferențe de aproape 100 de puncte de Oradea iar FCC ICIM Arad are 2-0 cu CSM Târgoviște și mai are nevoie de un succes pentru a intra în Final Four.

Partida de la Cluj Napoca se joacă marți, de la ora 17 în sala Horia Demian.