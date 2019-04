Mircea Dinescu și-a lansat la Satu Mare cartea ”Colierul din bomboane de colivă”

În organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în parteneriat cu Asociația Scriitorilor de Nord Vest și Cenclul Cronograf a avut loc marți 16 aprilie la restaurantul ”Dana II”, Piața Libertății 2 lansarea cărții „Colierul din bomboane de colivă” aparținând celebrului poet, Mircea Dinescu.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul: managerul instituției, Robert Laszlo; poetul Felician Pop și protagonistul, Mircea Dinescu.

După o îndelungată absență de pe scena literară (ultima lui carte de poezie a apărut în 2010, iar penultima în 1996), Mircea Dinescu revine cu acest nou volum.

„Am scos de curând o carte, se cheamă „Colierul din bomboane de colivă”. Acest titlu este, de fapt, o cochetare cu moartea, deşi, eu am scris despre moarte şi în prima mea carte. Erau versuri de dragoste, dar celebra mea poezie, respectiv Sunt tânăr, doamnă era, defapt, un soi de dat cu tifla morţii, dar este o poezie de dragoste. Aceasta este o poezie pe care am scris-o în clasa a XI-a, la liceu. În 1967, am publicat prima poezie în revista Luceafărul. În 1968 a avut loc intrarea mea în arena literaturii române. Am devenit cel mai tânăr membru al Uniunii Scriitorilor, din 1971 până în 1980”, a spus Dinescu.

Raluca Jofi