Propunerea făcută de Electrolux prin prisma conducerii fabricii de la Satu Mare

Conducerea Electrolux Satu Mare a revenit cu o declarație după întâlnirea pe care a avut-o ieri dimineață cu sindicaliștii. Reprezentanții companiei anunță că este important să se ajungă cât mai repede la un acord final.

Redăm, integral, declarația conducerii Electrolux:

”Cu privire la întâlnirea pe care am avut-o în această dimineață cu liderii sindicali, dorim să facem urmptoarele precizări:

Negocierile cu liderii de sindicat și agrearea unui acord comun au reprezentat de la bun început o prioritate pentru noi, și dorim să le mulțumim pe această cale pentru că au acceptat invitația noastră de a avea o discuție constructivă despre viitorul angajaților Electrolux. Suntem conștienți de faptul că, situația în care ne aflăm are un impact negativ asupra bunăstării angajaților Electrolux, de aceea, am prezentat astăzi, liderilor sindicali, o nouă propunere financiară: un contract încheiat pe o perioadă de doi ani de zile, ce cuprinde o creștere de aproximativ 12,7% raportată la salariul de bază brut al angajaților din producție, aplicată pentru fiecare an contractual. Astfel, pentru întreaga perioadă de doi ani de zile, creșterea totală raportată la salariul de bază brut al angajaților din producție ar fi de 25%. Noua noastră ofertă financiară include o creștere treptată a salariului de bază brut și un bonus de prezență în valoare de 200 RON, pentru fiecare an. Comparativ cu oferta noastră inițială, ce prevedea o creștere totală de 11% raportată la salariul de bază brut al angajaților din producție, pe o perioadă de un an, considerăm că noua noastră ofertă este una substanțială și că acest pachet salarial este foarte atractiv, ținând cont de nivelul salarial de pe piața locală.

În urma prezentării acestei oferte, liderii sindicali ne-au comunicat că vor reveni cu un răspuns în cursul zilei de mâine (azi – n.r.). Dorim să subliniem cât de important este să ajungem împreună la un acord final, cu atât mai mult cu cât, considerăm că oferta noastră este în interesul tuturor angajaților din fabrică, facilitând, în același timp, desfășurarea operațiunilor fabricii”.