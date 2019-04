Sepsi ia cupa după o finală decisă de arbitri

Sepsi Sfântu Gheorghe- CSM Satu Mare, finală cu repetiție în Cupa României…După ce anul trecut Sepsi lua trofeul după un meci stricat încă din start de brigada Alexandra Stan, Andrada Csender, Amalia Marchiș și terminat cu un memoriu depus de sătmăreni, acum povestea s-a repetat.

Sepsi a luat trofeul după un meci în care onorabila federație a trimis parcă la mișto două dintre arbitrele care și anul trecut ajutau gazdele să ridice cupa…Iar Amalia Marchiș, Alexandra Stan împreună cu Costin Bogdănescu au tras după ei în repriza a doua formația gazdă pe care au readus-o în meci de fiecare dată…

Au fost decizii luate parcă cu două regulamente diferite…Sepsi a beneficiat de zece libere în plus iar Mandache și Huțanu de la CSM au părăsit rapid terenul cu cinci greșeli acumulate…Ar fi multe de adăugat și de reproșat … Dar când această manieră de arbitraj se petrece chiar sub privirile îngăduitoare ale onorabilei conduceri a FRB e clar că ceva e putred în… baschetul românesc.

CSM a pierdut un meci pe care l-a controlat și în care a fost clar echipa mai bună, mai prezentă în joc…Rămâne gustul amar al unei înfrângeri nemeritate și speranța (că deh moare ultima) unei revanșe în campionat.

Felicitări staff – ului, jucătoarelor și CAPUL SUS!

Și primarul Kereskenyi a luat poziție…

”Finala Cupei României la baschet feminin: Sepsi – CSM Satu Mare 69-65. După un meci pierdut nu e uşor să spui cuvinte de laudă… Aş dori totuşi să felicit baschetbalistele şi conducerea tehnică pentru prestaţia de astăzi în faţa unei echipe care are buget mult peste cel al CSM-ului. În condiţiile în care federaţia organizează finala în al doilea an consecutiv la Sf. Gheorghe… În condiţiile în care am avut parte de un arbitraj nedemn de o finală a Cupei României. Văzând această “viziune” a federaţiei nu mă mir că baschetul feminin românesc este la secole distanță de ce se practică la nivel european/mondial…Satu Mare cere conducerii FR Baschet doar să dea dovadă de respect și fair play! Două calități care nu se pot cumpăra!”, a fost postarea pe pagina personală de facebook a primarului municipiului Satu Mare.

Semifinale

CSTBv Olimpia Brașov – Sepsi-SIC 50–103

Phoenix Știința Constanța – CSM Satu Mare 51–68

Finala

CSM Satu Mare – SEPSI -SIC 65–69 (21:14, 13:14, 14:17, 17:24)

CSM (puncte/recuperări/pase decisive ): Huțanu (2/3/0), Kádár, Mandache (11/5/2), Denson (22/20/3), Amukamara (24/3/2), Oláh (0/1/1), Lazăr, Uiuiu (0/1/1), Tavic (4/1/3), Baltic (2/4/0). Antrenor : Maikel Lopez.

Sepsi (puncte/recuperări/pase decisive): Nagy (4/0/0), Gödri-Părău (23/6/5), Kovács, Higgins (11/9/1), Solopova (12/7/3), Șipoș (2/4/4), Pasic (6/2/1), Demeter (2/0/0), Slamova (9/2/1), Whitted. Antrenor : Zoran Mikes.