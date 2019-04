Şi la medicii de familie există ordine!

Iubindu-și ca nimeni altul locul de muncă, respectiv cabinetul, dr. Pop Ana, medic primar, medic de familie, a considerat și consideră că cel mai bine își poate ajuta semenii exact cu trăsăturile pe care le are și le dezvăluie zi de zi: respect față de om, săritoare în a da ajutor pacienților, ordonată, pedantă, punctuală, dornică să-și pună la dispoziție cunoștințele multe și sigure acumulate în facultate și în anii munciți și … cea mai importantă trăsătură a caracterului rămâne bunul simț! Pacienții care îi aparțin pot fi mulțumiți de serviciile doamnei doctor Ana Pop și a celor două vrednice și conștiincioase ajutoare de la cabinet. Ajuns acolo ești servit cu ospitalitatea lor, cu ordinea ce domnește și regulile bine stabilite. Interesant, acolo lucrul merge perfect, nu se așteaptă mult, n-am auzit strigăte, peste tot domnește ordinea, curățenia și disciplina! Fișele medicale și documentele sunt la îndemâna doamnei doctor în momentul când ai intrat pe ușă, iar după consult, în câteva minute ți se oferă rețeta și tratamentul indicat, iar când este obligatoriu, trimiterea la specialiști.

Vorbind de dna. dr. Ana Pop, trebuie să mărturisesc faptul că are o memorie vizuală formidabilă, știind exact tratamentul indicat, medicamentele luate și, mai ales, știind cum să vorbească cu fiecare pacient. Că … știm bine: câți oameni – atâtea caractere, iar când omul este bolnav devine atât de dificil că îi este rușine când își dă seama. Contează mult comportamentul asistentelor și al doctoriței, pentru că și cuvintele lor de omenie te vindecă poate, te liniștește și îți dă curaj și răbdare! Îți dă chiar speranța de vindecare. De multe ori pacientul îngrijorat pleacă fără să spună un simplu ” mulțumesc” și apoi, pe drum sau acasă, regretă!

Am constatat că în prodigioasa sa carieră de medic, dna. dr. Ana Pop avut și are ca obiectiv principal înlăturarea relelor ce tulbură starea de sănătate a pacienților. Și o face cu multă tenacitate, bazându-se pe studii, pe experiențe și buna colaborare cu bolnavul. Există acolo, în cabinet, o înțelegere formidabilă, încât pacientul devine ca un membru al acelei familii! Și acolo, la acel cabinet funcționează o familie care merită tot respectul, toată admirația pentru tot ceea ce fac, pentru dăruire și pasiune, pentru conștiinciozitate și bun simț! Acolo, pentru a exista ordinea despre care vorbeam, a trebuit documentare, studii, analize cu obiectivitate, mult discernământ și o “fișă a postului” care, poate, exista sau nu, dar se lucrează impecabil, de invidiat. Am auzit, că în presă se aude cel mai repede, că la unii medici se așteaptă mult timp, că… ce se mai aude? Nu știu, dar am convingerea că medicii sunt prietenii noștri cei mai apropiați, oamenii care spun “prezent” atunci când “se face apelul”! Oare ce ne-am face fără medici și fără personalul de specialitate? Ar fi mereu o tristețe! Prin ei avem o speranță și avem încredere că ni se va oferi ajutorul de care avem nevoie!

Am observat că acești oameni despre care vorbesc sunt credincioși, cu frică de Dumnezeu, sunt curaţi sufletește și dornici să ajute, conștienți de faptul că pentru asta au fost hărăziți și pentru asta s-au pregătit! Este o școală și facultate vocațională. Nu te-ai dus să te faci doctor, că așa a vrut bunica. Exact ca teologia, ca muzica, pictura și chiar profesoratul. Dacă nu le ai în tine, dacă nu simți, nu trăiești vibrațiile meseriei devii un salariat obișnuit, aproape “ omul de prisos” care execută orbește o sarcină de serviciu! Respectul nostru față de medici trebuie să existe, iar “aleșii”, conducătorii să dea sprijinul necesar pentru bunele condiții în care medicii să-și poată face datoria. Nu știu dacă ați ajuns într-o seară, ca pacient, la Urgențe. N-au timp să respire și… atâta lipsă de respect a pacienților! Păcat!

Doresc, de Marea Sărbătoare a Învierii Domnului, sănătate medicilor, asistenților și tuturor din medicină, multă lumină în suflete și… mulțumiri din partea pacienților!

Teodor Curpaş