Talna se încurcă la Apa, iar Crasna bate la Beltiug

Schimbare de lider în seria A a Ligii a 4-a după etapa din weekend.

Talna Orașu Nou s-a încurcat surprinzător, doar 2-2 la Apa, iar campioana en titre Energia Negrești a profitat și grație succesului, 3-1, cu Someșul Odoreu a trecut pe prima poziție.

Micula se impune la Dumbrava cu 5-0 și completează podiumul, însă Turul e la cinci puncte distanță de prima poziție.

În seria B, CSM Olimpia Satu Mare a câștigat la masa verde meciul cu Craidorolț, echipă retrasă din competiție. Iar elevii lui Ritli au acum 11 puncte avans față de principala contracandidată, Știința Beltiug.

Echipa din Beltiug a pierdut categoric jocul de pe teren propriu cu Crasna Moftin, 0-4. Un meci disputat, cu multe ocazii la ambele porți, cu o reușită deosebită de la distanță a lui Godje și un penalty transformat de Gorbe, portarul celor de la Crasna. Godje și Mașlinca au completat seria de patru reușite din dreptul echipei pregătite de Marian Sorin.

Crasna- Görbe, Lipai, Szanto, Rebegea, Matei, Maslinca, Giurgiuman, Godje, Soproni, Merce, Bolba.

Rezerve: Aspru Dragoș, Horea, Aspru Răzvan, Kirner, Moldovan, Gorga.

Antrenor: Marian Sorin

”Ne-am dorit foarte mult sa începem cu dreptul sezonul de primăvară, mai ales împotriva unei echipe bune cum este Beltiug. Băieții merită felicitați pentru atitudine și pentru jocul de azi. Cred ca am meritat victoria azi, chiar dacă diferența de scor pare prea mare. Avem în continuare mult de muncit, ne dorim sa acumulam puncte și sa urcam în clasament”, a declarat, după meci, antrenorul Crasnei.

În seria C, situația a rămas neschimbată pe podium, AS Căpleni, Ciumești și Victoria Carei obținând victorii pe linie în weekend.