A început sezonul neprezentărilor?

Comisia de disciplină din cadrul AJF Satu Mare a avut ceva de lucru după etapele programate în perioada sărbătorilor pascale.

Pe lângă eliminări pentru cumul de galbene ori pentru proteste sau injurii la adresa arbitrilor, am avut parte și de patru neprezentări. Rezultatele au fost decise , firesc , la masa verde la aceste partide…

În cazul berii aruncate de suporteri pe teren, echipa din Urziceni s-a ales cu o amendă de 200 lei și un ultim avertisment…Cam scumpă berea…

Hotărâri:

– La jocul CSM Satu Mare – Recolta Dorolţ a fost eliminat Lakatos Tibor (Dorolţ), pentru cumul de cartonaşe. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 20 de lei.

– La jocul AS Livada – Victoria Apa a fost eliminat Varga Levente (Livada), pentru cumul de cartonaşe. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 20 de lei.

– La jocul Someşul Odoreu – Speranţa Halmeu a fost eliminat Kiss Iosif (Halmeu), pentru cumul de cartonaşe. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 20 de lei.

– La “Voinţa Lazuri – Egri Sasok Agriş”, echipa din Agriş nu s-a prezentat la joc. Omologarea rezultatului cu 3-0 în favoarea echipei din Lazuri şi amendarea echipei Egri Sasok Agriş cu 400 de lei.

– La “Ugocea Porumbeşti – AS CS Cetate Ardud 800 II”, echipa oaspete nu s-a prezentat la joc. Omologarea rezultatului cu 3-0 în favoarea echipei din Porumbeşti şi amendarea echipei Cetate Ardud Mădăras cu 300 de lei.

– La “Dacia Supur – Platanul Marna”, echipa din Supur nu s-a prezentat la joc. Omologarea rezultatului cu 3-0 în favoarea echipei Platanul Marna şi amendarea echipei Dacia Supur cu 300 de lei.

– La jocul Voinţa Doba – Voinţa Babţa, delegatul echipei din Babţa, Simonca Vasile, a fost trimis în afara terenului de joc, pentru proteste repetate la adresa arbitrului. Acesta va fi suspendat o etapă şi amendat cu 300 de lei.

– Referitor la incidentele petrecute la jocul Olimpia Căuaş – Kneho Urziceni, unde din galeria oaspeţilor s-a aruncat cu o doză de bere în incinta terenului de joc, Comisia acordă un ultim avertisment echipei Kneho Urziceni + amendă 200 de lei pentru comportare nesportivă a propriilor suporteri.

Hotărâri ale Comisiei de disciplină, 30.04.2019:

– La jocul Unirea Pişcolt – CSM Victoria Carei a fost eliminat Bodea Cosmin (Pişcolt) pentru injurii la adresa arbitrului şi comportament nesportiv după eliminare. Va fi suspendat patru etape şi amendat cu 75 de lei.

– La jocul AS Căpleni – Stăruinţa Berveni a fost eliminat Kenderes Ferencz (Berveni) pentru cumul de cartonaşe galbene. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 20 de lei.

– La “Crasna Moftinu Mic – Someşul Oar”, echipa din Oar nu s-a prezentat la joc. Omologarea rezultatului cu 3-0 în favoarea echipei din Moftin şi amendarea echipei Someşul Oar cu 400 de lei.