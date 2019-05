AJUTOR! Sătmăreanca Timea Renata Ster are NEVOIE de VOTUL sătmărenilor. AJUT-O cu un VOT să CÂȘTIGE!!!

Sătmăreanca Timea Renata Ster are nevoie de voturile a tuturor sătmărenilor pentru a câștiga o competiție la nivel național. A muncit mult pentru această victorie, de aceea face un apel tuturor sătmărenilor să o voteze.

”Au trecut cele 3 luni din competitia Fit Challenge si am reusit sa ma transform intr-un alt om atat fizic cat si psihic. Am slabit 12 kg, am invatat sa ma alimentez corect dar si sa fac corect antrenamentele de la sala. Insa pentru a castiga competitia am nevoie de voturile satmarenilor.

Concurez cu alte 4 fete la categoria mea, pentru castigarea marelui titlu de campion Fit Challenge de aceea fiecare vot conteaza si fiecare distribuire a linkului de votare inseamna un vot in plus.

Pentru asta fac apel la ajutorul satmarenilor sa fie si ei parte din Victoria mea si sa ma ajute sa aduc trofeul la Satu Mare”, este apelul făcut de Timea Renata Ster.

Sătmăreanca poate fiu votată ACCESÂND ACEST LINK.

SITE-UL ESTE SIGUR ÎN CIUDA AVERTISMENTELOR!!! NU E VIRUS!!!

În acest moment, sătmăreanca se claseză pe locul doi la categoria ”slăbit”, cu 462 de voturi, și are MARE NEVOIE de voturile sătmărenilor pentru a se clasa pe primul loc.

Voturile trebuie date până mâine, la ora 12.00.

Sătmărenilor!!! Haideți să o ajutăm pe Timea Renata Ster să câștige acest trofeu. Vă ia câteva secunde să o VOTAȚI și câteva secunde să DISTRIBUIȚI.

Cu ajutorul vostru, sătmăreanca noastră VA CÂȘTIGA!!!

VOTEAZĂ AICI!!! NU E VIRUS!!!