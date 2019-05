ALEGERI. POLITICIENII SATMARENI VOTEAZA!

Ministrul Apărării Naționale Gabriel Leş :”Am votat pentru oamenii capabili să lupte pentru România Ministrul Apărării Naționale ,senatorul sătmărean Gabriel Les ,s-a prezentat la vot la ora 18:30 împreuna cu soția la secția de votare din municipiul Satu Mare de la Liceul Teologic Nicolae Steinhardt.Acesta a votat pentru Oamenii care sunt capabili sa lupte in Parlamentul European pentru Romania ,pentru fermierul roman,împotriva dublului standard.Pentru imaginea României,noi nu suntem cetățenii de mâna a doua este foarte important sa luptam pentru ceea ce avem și pentru ce trebuie Romania sa devină. Ioana Bran: “Am votat astazi pentru o echipă de patrioți” Deputatul PSD Ioana Bran, s-a prezentat la vot la ora 19.00 la grădinița Dumbrava Minunată.Aceasta a declarat următoarele: “Am votat astazi pentru o echipă de patrioți, o echipă de oameni, care sunt convinsă că ne vor reprezenta cu demnitate în Bruxelles, am votat pentru o echipa care se va lupta, ca România să aibă drepturi egale precum celelalte țări din Vest, am luptat pentru o echipă de români ce iubesc România și sunt ferm convinsă că toate deciziile ce le vor lua acolo, atât la Bruxelles cât și la Strasbourg, vor privi și vor avea în vedere toate interesele României .” Vicepreședintele Consiliului Județean Ionut Rus s-a prezent la vot la ora 10:00 la Liceul Teoretic din Negresti Oas.Acesta a declarat “Am votat la Negresti Oas pentru o Romanie proeuropeana pentru normalitate ,stabilitate si prosperitate. Am votat de asemenea la Referendum pentru ca justitia sa fie respectata .” Președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, a votat azi la alegerile europarlamentare, la Școala nr. 3 din Negrești-Oaș pentru o echipă de patrioți care să reprezinte cu demnitate România la Bruxelles.

”Am votat pentru o echipă puternică, pentru o echipă de patrioți care să reprezinte cu demnitate românii la Bruxelles și să nu voteze împotriva României. Am votat pentru a continua să construim România pe care ne-o dorim cu toții” – a declarat președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca. Ovidiu Silaghi :”am votat pentru o reprezenatare mai bună în Parlamentul European”

Singurul candidat din județul Satu Mare cu șanse reale de a reprezenta județul în Parlamentul European, Ovidiu Silaghi s-a prezentat la vot , însoțit de soție și copii. Aceștia au votat la o ra 13.30 lasecția de votare din incinta grădiniței Dumbrava minunată.

„Am venit azi ca de fiecare dată, nu am lipsit la nicio procedură de vot, am venit să votez cu mare încredere pentru o reprezentare mai demnă a României în Parlamentul European și pentru o mai bună gestionare a fondurilor europene, pentru că eu consider că din pozițiile de parlamentar european România poate fi ajutată, poate fi privită cu demnitate și seriozitate și cu mai mult respect” a declarat Ovidiu Silaghi Președintele ALDE municipiul Satu Mare, Adrian Ștef, la urne. A votat doar pentru europarlamentare Președintele Organziației municipale ALDE Satu Mare, Adrian Ștef, a votat astăzi, la ora 10.00, doar pentru europarlamentare, nu și pentru Referendum. După ieșierea din secția de votare, Adrian Ștef a declarat că a votat pentru a continua împreună cu romănii să construim România. „Am votat azi doar pentru europarlamentare, am votat pentru a continua împreună cu romănii să construim România. Cred că este extrem de important, ca azi, românii să vină să-și exprime acest drept de vot constituțional. Nu intrați în această capcană a referendumului, și să votați la europarlamentare. Eu cred, că tot ce s-a întâmplat în această perioadă de când vedem că România se dezvoltă , că toate lucrurile merg într-o direcție bună …acesta este un lucru care ne-a asigurat un loc în Europa”, a declarat Adrian Ștef.

Primarul Kereskenyi a votat pentru înoirea Europei, am votat pentru o Transilvanie puternică

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor s-a prezentat astăzi la urne însoțit de întreaga familie. El a afirmat că a votat pentru înnoirea Europei și pentru o Transilvanie puternică.

”Am votat, în primul rând, pentru înoirea Europei, am votat pentru o Transilvanie puternică, pentru o Uniune Europeană în care familiile se dezvoltă și comunitățile locale beneficiază de sprijin din bani europeni. Am votat și pentru referendum, pentru că așa am îndemnat și electoratul nostru, cu toate că consider că este doar un sondaj de opinie, însă mult mai costisitor decât un simplu sondaj de opinie”, a spus primarul keresklenyi după ce a ieșit de la urne.

Președintele CJ, Pataki Csaba, a votat pentru o dezvoltare locală cât mai susținută de către o Uniune Europeană puternică

Președintele Consiliului Județean și a UDMR Satu Mare, pataki csaba, a votat astăzi, în jurul orei 10.00, la secția de votare amenajată în incinta Școlii Gimanziale ”Vasile Lucaciu”.

El și-a exprimat peferințele la vot atât pentru europarlamentare, cât și pentru referendum.

”Eu, ca întotdeauna, am votat pentru o echipă care reprezintă atât interesele maghiarilor, cât și a comunităților puternice din Transilvania, pentru o dezvoltare locală cât mai susținută de către o Uniune Europeană puternică. Eu am votat și la referendum și rog ca toți cetățenii din județ care sunt de acord cu aceste principii, cu intrarea în Schengen, cu mărirea fondurilor alocate dezvoltărilor locale și regionale, să iasă astăzi la vot”, a spus Pataki Csaba după ce a ieșit de la vot.

Romeo Nicoara:”democrația funcționează de la primul vot”

Parlamentarul sătmărean Romeo Nicoară, s-a prezentat la vot la 9:30 la Liceul I.C.Bratianu, liberalul a venit însoțit de familie și a precizat că și-a dorit să îi aducă și pe copii pentru ca aceștia să învețe cât de important este să participe la alegeri.

“Votul pe care îl exerciti pui prima cărămida la talemelia unei țării democratica.Am votat ca Romania sa aibă n-ai mulți europarlamentarii in Parlamentul European.Imi doresc ca acești europarlamentarii sa meargă acolo cu fruntea sus și sa își reprezinte țara și pe cetățenii europeni.”

Radu Roca a votat ca la Bruxelles sa ajungă oameni pricepuți

La ora 10:00 s-a prezentat la vot la Gradinita numarul 10 de pe strada Unirii din Satu Mare ,Radu Roca ,vicepreședintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului . Acesta a votat ca la Bruxelles sa ajungă oameni pricepuți , care sa se lupte pentru drepturile romanilor. A votat pentru ca Romania sa aibă aceleași drepturi egale ca toate țările din UE. A votat pentru adevărați patrioți in Parlamentul UE.

Adrian Albu a votat pentru o viață mai bună

Viceprimarul municipiului Satu mare, președintele PNL Satu mare, Adrian Albu, a votat, în această dimineață, la ora 8.30, la Secția de Votare nr 49, amenajată la fosta Școala Generală nr. 5.

“Am venit azi la vot cu gânduri bune, așa cum ne place nouă să spunem, pentru schimbarea stării de lucruri din Țara Românească, pentru o viață mai bună, pentru oamenii din România și pentru pentru o prezență mai importantă în Europa. Am votat de asemenea împotriva corupției , pentru o justiție liberă, independentă și curată și pentru dreptul fiecărui cetățean al țării la o justiție echidistantă. Aș vrea deasemenea să-i sfătuiesc pe toți cetățenii , că îndemnul de a merge la vot este legal în această zi, fără a se indica vreo direcție, îndemnul de a participa la referendum, este deasemenea foarte legal și permis în schimb, restricționarea prin orice modalitate a dreptului de a vota , inclusiv recomandarea de a nu vota în acestă zi, la oricare din cele două scrutine constituie infracțiune penală și se poate pedepsii cu pedeapsa inchisorii de la 6 luni la trei ani”, a declarat Adrian Albu, viceprimar Satu Mare.

Mircea Govor a votat pentru europarlamentari care să apere interesul României



Unul dintre primii votanți din județul Satu Mare a fost președintele executiv al PSD Satu Mare, managerul Nord vest TV și Gazeta de Nord Vest, Mircea Govor. Acesta și-a exprimat votul la ora 8.00, la secția nr 68 amenajată în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 10 din municipiul Satu Mare.

”Am votat pentru o Europă mai bună, pentru europarlamentari care să apere interesul României în Europa, pentru mai bine pentru România”, a declarat acesta după ieșirea de la urne.



Mircea Govor a votat doar pentru europarlamentare, pentru referendumul inițiat de președintele Klaus Iohannis nu a votat.