Artista Cristina Gloria Oprişa, la dublă sărbătoare!

Galeria de Artă din Centrul Nou n-a cunoscut de mult timp un eveniment atât de însemnat şi de reuşit. Deşi este spaţiu suficient oferit de instituţia de cultură, totuşi s-a dovedit mic pentru mulţimea de prieteni, de pictori, de artişti, de profesori, de părinţi care şi-au îndrumat copiii spre pictură, parte din ei având-o profesoară pe talentata pictoriţă Cristina Gloria Oprişa. În ziua de 20 mai a fost eroina acestui judeţ prin faptul că şi-a sărbătorit ziua de naştere cu evenimentul aşteptat de mulţime şi pregătit aşa cum ştie Cristina, de nota zece, adică Vernisajul unei expoziţii de pictură, considerat de cei prezenţi apogeul activităţii sale! Sigur, merită felicitări, merită laude, merită urări de sănătate, bucurii şi împliniri, alături de un sincer “La mulţi ani!” din partea celor apropiaţi, colegilor, pictorilor, prietenilor şi, de ce nu, a trustului de presă NVTV!

Tot ce s-a întâmplat în cele 90 de minute la Galeria de Artă mi s-a părut excepţional. În primul rând mulţimea de tablouri prezentate într-o ordine aleasă pe pereţii sălilor de la parter, pe pereţii scărilor şi pe cei de la etaj. Te furau multitudinea de culori care îţi creează optimism, îţi dă şi te îmbie la viaţă. Are Cristina ceva deosebit! Nu întâmplător, genericul expoziţiei poartă titlul Cer Gând Ochiului, iar pe verticală răspunde chiar numele artistei sărbătorite: Cristina Gloria Oprişa!

A fost prezentă viceprimarul dna. Doina Feher şi… ca de obicei, prezent la manifestările culturale din judeţ, primarul din Vetiş, dl. Ilyes Iuliu, un iubitor de cultură. S-a vorbit excepţional de frumos, luând cuvântul oameni capabili să aprecieze valorile din jurul nostru, să aprecieze munca Cristinei ca profesoară, ca artistă, ca mama exemplară! Interesante mi s-au părut cuvintele fiicei, demnă de laudă pentru reuşita în viaţă, care s-a rezumat în concluzie la “mulţumesc şi te iubesc”, cuvinte însoţite de părinteasca îmbrăţişare şi de lacrimile fericirii – toate sub aureola împlinirii, a reuşitei din toate punctele de vedere. Acest vernisaj nu seamănă cu altele la care am participat, autoarea fiind în final prin mulţimea de vizitatori, dând mâna cu toţi şi oferindu-le frumoase semne de carte cu ilustraţii reprezentând lucrări din expoziţie, iar pe dos existând, frumos lucrat, dedicaţia cu adresă specială: “Semn în semn, gând de bucurie- Cristina Gloria Oprişa”. Mare bucurie a simţit Cristina văzând familii cu copii, toţi dornici să se delecteze cu frumuseţea tablourilor, frumuseţea certă, caldă, de apropiere şi apreciere. Cu toţii am simţit frumosul din jurul nostru, esteticul şi sublimul pe care l-am dori introdus în viaţa noastră de toate zilele. Mi-au plăcut toate lucrările, chiar şi formatul şi mărimea atât de diversă. Amintesc: Zid înflorit, Scânteie, Radiografia apei, Muşcate, Crinul păcii, Emoţie galbenă, Frezii, Întinderi galbene, Japonica, Ochi de apă I-II, Explozie vegetală, Solistă, Vestire, Astru floral, Semn Sacru etc.

Multe expoziţii personale a avut Cristina de-a lungul vieţii, multe participări la cele colective şi multe organizate cu trudă ale pictorilor din zeci de ţări. Amintesc “Micul prinţ” – 22 de ediţii, “Semn Însemn în Semn” – 5 ediţii, “Abrud- Ţara Moţilor” – 4 ediţii, “Orizonturi” – 2 ediţii.

Doamne, această artistă a ieşit în evidenţă ca grafician, cu ilustraţii, coperţi de carte, afişe etc., dar ceea ce o denumeşte este pictura, este sufletul ei cald, bunătatea şi bunul simţ! Despre aceste trăsături de caracter au vorbit oamenii, adevăraţi iubitori de cultură prezenţi în 20 mai, începând cu ora 17. O dată din calendar şi o oră ce vor rămâne memorabile pentru Cristina şi pentru noi, cei prezenţi acolo!

Cristina declară: “Ceea ce fac este pur şi simplu un modus vivendi care este în fiinţa mea, un dat pe care l-am clădit prin profesie şi pasiune, prin preocupările de zi cu zi.

Face parte din chimia mea poate. Mă frământă, mă salvează, mă întorc la el cu tandreţe sau furie, îmi este tovarăş pentru că mă defineşte şi cred că acceptându-l în existenţa mea am făcut pactul prin care mă pot numi, cu modestie, creator.”

Aşa se defineşte Cristina, aşa o definesc marii specialişti şi UAP, aşa o defineşte presa şi, ne permitem, s-o definim şi noi!

Îi dorim multă sănătate ei şi fiicei, multe bucurii şi împliniri, succesele s-o însoţească pretutindeni, viaţă însorită şi numai lacrimi de bucurie şi de reuşite!

La mulţi ani!

Teodor Curpaş