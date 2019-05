CAMPANIE Realizările Guvernului PSD, făcute cunoscute în tot județul

Social democrații sătmăreni au continuat, în cursul zilei de ieri, campania electroală pentru alegerile europarlamentare de duminică, 26 mai. Cu această ocazie, reprezentanții PSD au făcut cunoscut realizările și investițiile Guvernului PSD în toate zonele județului Satu Mare. De la Medieșu Aurit, la Andrid sau la Viile Satu Mare, social democrații au stat de vorbă cu alegătorii cărora, pe lângă faptul că le-au făcut cunoscute investițiile Guvernului PSD, i-au îndemnat ca pe 26 mai să se prezinte la urne și să voteze PSD la alegerile europarlamentare.

Campanie PSD la Medieș, Potău și Românești

La Medieș, Potău și Românești, echipa PSD, condusă de președintele Radu Iancu și de primarul Marian Torok, a vorbit cu oamenii despre investițiile guvernamentale finanțate în aceste localități, despre podul care se va construi între Potău și Cărășeu, despre majorarea pensiilor și despre plata la timp a subvențiilor.

În acești doi ani ai guvernării noastre am acordat, la timp, subvenții de peste 8 miliarde de euro. I-am susținut puternic pe fermierii și legumicultorii noștri. Iar de anul viitor va fi și mai bine, pentru că România merită mai mult respect!

Investițiile Guvernului PSD în Medieșu Aurit: Valoare totală: 20.114.229,00 lei; Reabilitare infrastuctura rutiera in comuna Mediesu Aurit- 5.830.996,00 lei, prin PNDL 1; Alimentare cu apa inclusiv bransamente apa in comuna Mediesu Aurit, pentru localitatea Iojib- 5.874.711,00 lei, prin PNDL 2; Pod nou peste raul Somes in zona Potau-Caraseu – 8.408.522,00 lei, prin PNDL 2.

Social democrații, de vorbă cu alegătorii din Andrid

Consilierul județean Rodica Maxi și președintele PSD Andrid, Claudiu Patrașca, au stat ieri de vorbă cu oamenii din piața agroalimentară din Andrid despre proiectele noastre, despre problemele lor și despre ceea ce ne-am propus pentru un viitor mai bun.

Investițiile finanțate de Guvernul PSD la Andrid: Valoare totală: 11.467.845,43 lei; Canalizare și stație de epurare în localitatea Andrid – 3.883.712,90 lei, prin PNDL 1, finalizat 2018; Reabilitare și dotare dispensar medical în localitatea Andrid – 477.571,00 lei, prin PNDL 2, în derulare; Modernizare infrastructură agricolă în comuna Andrid, – 4.317.691,97 lei, prin PNDR, în derulare; Modernizare străzi în comuna Andrid – 2.788.869,56 lei, prin PNDR, în derulare.

Sunt investiții care nu ar fi fost posibile fără sprijinul echipei de consilieri locali PSD, a parlamentarilor și a miniștrilor noștri, care se implică și susțin proiectele de dezvoltare în toate localitățile județului.

Investițiile Guvernului PSD la Viile Satu Mare

Echipa PSD condusă de președintele organizației locale Cătălin Pajzos, din casă în casă la Viile Satu Mare, vorbind cu oamenii despre proiectele pe care Guvernul le susține în comună, despre majorarea pensiilor și acordarea la timp a subvențiilor și despre ce mai este de făcut pentru ca toți oamenii să aibă o viață mai bună.

Investițiile finanțate de Guvernul PSD în comuna Viile Satu Mare: Valoare totală: 18.605.842,72 lei, Modernizare strazi în localitatea Cionchești și Tătărăști – 941.883,35 lei, prin PNDL 1, finalizat în 2018; Rețea de canalizare inclusiv racorduri de canalizare, în localitatea Tătărăști – 11.219.010,16 lei, prin PNDL 2, în derulare; Modernizarea rețelei de apă și extinderea rețelei de apă uzată în comuna Viile Satu Mare – 6.444.949,21 lei, prin PNDR, în derulare.