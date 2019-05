Cheile Turzii, o destinaţie spectaculoasă

Rezervație naturală încă din anul 1938, Cheile Turzii se află la 33.9 km de Cluj-Napoca, distanță care poate fi parcursă cu mașina în mai puțin de 40 minute. Cheile Turzii este inclusă pe listele U.N.E.S.C.O printre cele mai importante monumente naturale din lume. Aici, arheologii au descoperit resturi de mamifere din epoca cuprului, bronzului și fierului.

Cheile Turzii reprezintă un defileu făcut de Valea Arieşului în Munţii Trascău. Cu o lungime de peste 1350 m şi o înălţime de peste 200 de metri, Cheile Turzii s-au format prin erodarea rocilor de calcar de către râul Hasdate.



Învecinată cu alte trasee turistice precum Cheile Borzeşti, Cheile Turului sau Cascada Ciucaş, această destinaţie de o frumuseţe rară reprezintă una dintre cele mai bune zone de alpinism din România. Relieful din această zonă a creat peste 250 de trasee de alpinism şi escaladă.

La Cheile Turzii turiştii pot întalni un relief carstic sălbatic cu peste 1000 de specii de plante şi animale. Printre stânci abrupte, grohotişuri, peşteri şi turnuri de piatră, abundenţa florei şi a faunei aduce împreună turiştii îndrăgostiţi de natură din toate colţurile ţării.



Prin relieful abrupt de pe Chei se poate găsi acvila de stâncă, dar şi flori precum piciorul cocoşului, stânjenelul violaceu, usturoiul sălbatic, odoleanul, omagul sau garofiţa cu petale albe sau roz. Cheile Turzii sunt o destinaţie spectaculoasă, urmărită de turiştii pasionaţi de expediţii, dar şi de cei care vor să evadeze din aglomeraţia şi stresul marilor oraşe. Odată ajunşi, turiştii vor descoperi un platou unde sunt instalate şi cateva terase si chioşcuri cu de toate. Acest platou este un loc bun pentru grătare sau picnicuri.

Turiştii care vor să ajungă la capatul de sus al Cheilor vor trebui să traverseze 3 poduri de-a lungul celor aproape 4 kilometri. Fiecare pod se numeşte intr-un fel: primul pod e “Vizuina Spălată”, al doilea este “Mijlocul Cheii”, iar ultimul, “Podul Peşterilor”.



Cheile Turzii pot fi relaxante sau provocatoare, în funcţie de cât de mult îşi doresc turiştii să se aventureze prin relieful abrupt. Aici pot vedea aproximativ 50 – 60 de peşteri, dar şi arcade (resturi de peşteri prăbuşite) sau firide. Peşterile au dimensiuni mici, cea mai mare ajunge la 123 de metri (peştera Cetăţeaua Mare), însă doar 8 depăşesc 20 de metri lungime.

Atractia turistică principală este peştera lui Balica sau peştera “Cetăţeaua Mare”, pe partea dreapta a văii Haşdate. Legenda spune ca aici s-a adăpostit haiducul Nechita Balica din satul Petreştii de Jos în timpul revoltei anti – austriece a Curuţilor.



Zona turistică a Cheilor include şi cabana Cheile Turzii de la 1385 de metri, o cabană medievală şi extrem de vizitată de turiştii iubitori de cazări rustice.



Turistii pot alege dintre o multitudine de trasee turistice, dintre care: Cheile Turzii – Ciucas, un traseu de 3 ore in care se poate vizita si Cascada Ciucas; Circuitul Crestelor Cheilor, traseu de 4 – 5 ore; Cheile Turzii – Cheile Turului – Tureni, traseu de 10 km care se parcurge in aproximativ 4 ore; Cheile Turzii – Deleni – Cabana Faget – Cluj, traseu de 29 de km care se parcurge in 10 ore; Un traseu lung si plin de satisfactii este traseul Cheile Turzii – Iara – Cabana Muntele Baisorii, 40 de kilometri ce se pot parcurge in aproximativ 12 – 14 ore.



Pe Cheile Turzii se poate practica alpinismul (permis doar cu echipament adecvat şi cu o coarda de 50 de metri) şi zborul cu parapanta. Perioada de escaladări este primăvara până toamna târziu, însă traseele marcate cu AID sunt aproape deloc echipate pentru escalada şi trebuie abordate cu mare atenţie.

Pe Culmea Sandului se poate zbura cu parapanta spre Petrejdi sau spre cabană, însă nu este o activitate recomandată începătorilor.



Turiştii se pot caza confortabil la Cabana Cheile Turzii, loc de cazare cochet cu 40 de locuri la preţuri acceptabile. În amonte de Cheile Turzii turiştii pot găsi şi locuri de campare.

Nicolae Ghişan