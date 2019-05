Ciolacu: Mihai Tudose trebuie să-mi mulţumească pentru multe şi eu lui

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că le mulţumeşte deputaţilor ALDE pentru susţinerea coaliţiei.

Întrebat dacă le va mulţumi celor de la ProRomânia pentru susţinerea prin vot, Ciolacu a spus că “Mihai Tudose trebuie să-mi mulţumească pentru multe şi eu lui”.

„Nu s-au negociat voturile de la ALDE. PSD şi cu ALDE sunt în coaliţie. Îmi cer scuze, am făcut o greşeală în discursul din Camera Deputaţilor unde am uitat să le mulţumesc în mod special celor de la ALDE. Voi avea o relaţie corectă cu toate grupurile parlamentare”, a declarat noul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, după votul de susţinere din Parlament.

El a declarat că susţinerea din partea ALDE nu are “absolut nicio legătură” cu cererea de urmărire penală a preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.

Ciolacu a afirmat că îi este recunoscător deputatului ProRomânia Mihai Tudose şi că i-a mulţumit deja pentru votul de susţinere.

„Mihai Tudose trebuie să-mi mulţumească pentru multe şi eu lui. Am făcut-o deja. Rostul meu este să am o relaţie cu toate grupurile parlamentare”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Despre întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Viorica Dăncilă dinaintea votului pentru noul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu a declarat că “asta înseamnă politică”. “Asta înseamnă negociere, dialog”.

În ceea ce priveşte deschiderea arătată de noua conducerea PSD pentru foştii membri, deputatul social-democrat de Buzău a afirmat că: “Logo-ul oraşului Municipiului Buzău este «Buzău un oraş deschis» , aşa o văd şi declaraţia doamnei primar general şi a doamnei prim ministru”.