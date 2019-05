Deputatul Ioana Bran, prezentă la întâlnirea bilaterală România-China

Deputatul PSD de Satu Mare, Ioana Bran, a participat recent la o întâlnire bilaterală între membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților și o delegație a Comisiei pentru afaceri bugetare din Adunarea Națională Populară a R.P. Chineze.

În cadrul discuțiilor, atât deputatul Sorin Lazăr, președintele comisiei române, cât și E.S. domnul Shi Yaobin, conducătorul delegației chineze și președintele comisiei pentru afaceri bugetare, au subliniat importanța diplomației parlamentare şi a dialogului partidelor politice în promovarea cooperării între state.

Discuțiile au fost cordiale, relațiile României cu China progresând mult în ultimii ani. Un rol important a avut, în acest sens, propunerea premierului României, Viorica Dăncilă, de înființare, în 2018, a Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză.

“În urmă cu exact 2 ani, pe 8 mai 2017, în calitatea pe care am avut-o atunci, de secretar al Camerei Deputaților, am primit o delegație a Comisiei pentru afaceri externe a Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez. Și atunci, ca și acum, am subliniat importanța pe care partea română o acordă consolidării Parteneriatul Amplu de Prietenie și Cooperare cu China, în special în domeniul relațiilor economice, comerciale și al marilor proiecte de infrastructură”, a spus Ioana Bran.