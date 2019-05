La 30 de secunde de fericire!

La o jumătate de minut distanță au fost baschetbalistele de la CSM Satu Mare de a intra în posesia primului titlu național din istoria clubului…

Am avut parte de o finală extrem de atractivă în Liga Națională de baschet feminin, una în care cele mai bune două echipe din România, Sepsi și CSM Satu Mare, au luptat până la ultima picătură de energie pentru medaliile de aur…



Sepsi și-a valorificat avantajul terenului propriu și după primele două meciuri a condus cu 2-0. Fără să strălucească dar mereu cu câte o jucătoare în prim plan, Topuzovic, Solopova ori Părău, Sepsi a știut să conserve avantajul luat din primul sfert…Au urmat meciurile de la Satu Mare… Sală arhiplină, public entuziast, spectacol și CSM-ul cu Brittany Denson și apoi Andrea Olah în prim plan au dus finala în decisiv….

Meciul de marți a stat sub semnul echilibrului doar în primul sfert… Gazdele au condus primele 10 minute după care Denson, Olah & compania au dus CSM-ul mai aproape de victorie… Un punct avantaj la pauza mare pentru sătmărence…. patru după sfertul trei și apoi 11 cu patru minute înaintea finalului… Amukamara a ratat singură de sub coș după care Topuzovic a reușit o triplă și încet Sepsi a revenit pe tabelă… Mai cu vânt din spate și cu câteva fluiere ușoare gen coș cu fault la Părău, sau fault la Demeter ( inexistente) , Marius Ciulin s-a transformat încet dar sigur din omul în gri în omul în verde…Libera în plus la coșul lui Părău avea să pună capac CSM-ului care nu a mai avut reacție în ultimele secunde și a terminat meciul în lacrimi…

Sepsi a sărbătorit al patrulea titlu consecutiv în propria sală. CSM-ul, chiar dacă a punctat a doua oară la impresia artistică și a jucat mai bine , la fel ca și în Cupa României, a pierdut din nou meciul decisiv al sezonului…

Pentru statistică, trebuie spus doar că la final diferența de aruncări libere a fost de 20-4 pentru Sepsi…Și am fi tentați să adăugăm că la fel ca și în finala Cupei României, liberele au făcut diferența…( în finala Cupei 13 din 15 pentru CSM și 23 din 26 pentru Sepsi)

Meciul decisiv dintre Sepsi şi CSM Satu Mare s-a terminat cu scorul de 59-56, pe sferturi: 15-11, 10-15, 12-15, 22-15.

Dacă ar fi fost ca la patinaj artistic…CSM-ul ar fi luat titlul la impresie artistică, așa, însă, peste ani ne vom aminti că am avut cea mai disputată finală, dar în care Sepsi a câștigat datorită ”micilor detalii”…

FELICITĂRI FETELOR, GRACIAS MIGUEL LOPEZ!

P.S. La meci a asistat și un grup de suporteri ai CSM-ului, printre ei și primarul Gabor Kereskenyi, managerul orașului, Masculic Csaba, sau deputatul Magyar Lorand…Iar alături de echipă a ținut să fie și Dan Fleșeriu, fostul antrenor al CSM-ului până în 2013, acum tehnician la masculin la CSU Sibiu!

Au jucat:

Sepsi: Higgins – 12p, Slamova – 12p, Părău – 11p, Şolopova – 7p, Demeter – 6p, Topuzovic – 6p, Pasic – 5p, Şipoş, Nagy, Kovacs. Antrenor: Zoran Mikes.

CSM Satu Mare: Olah – 17p, Denson – 15p, 11 recuperări, Mandache – 9p, Amukamara – 6p, Kadar – 5p, Huţanu – 4p, Uiuiu, Tavic. Antrenor: Maikel Lopez.

Rezultatele finalei 2018-2019:

Meciul 1: Sepsi – CSM Satu Mare 66-54

Meciul 2: Sepsi – CSM Satu Mare 57-49

Meciul 3: CSM Satu Mare – Sepsi 52-47

Meciul 4: CSM Satu Mare – Sepsi 59-56

Meciul 5: Sepsi – CSM Satu Mare 59-56