Mobilizare PSD pentru ultima săptămâna de campanie

Tineri sau mai puțini tineri, dar toți cu credința că România merită mai mult respect în Europa!

Coordonatorul campaniei județene, deputatul Ioana Bran, secretarul de stat Florin Iura, secretarul Organizației Municipale, Cecilia Marinescu, și ceilalți membri ai staffului, împreună cu activiștii noștri au făcut planul pentru ultima săptămâna de campanie. O săptămână în care echipele PSD vor merge din casă în casă, din ușă în ușă și le vor explica sătmărenilor de ce avem nevoie de o echipă de patrioți să ne reprezinte la Bruxelles.

De asemenea, și la Negrești Oaș, Președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, secretarul de stat Florin Iura și ceilalți membri ai staffului județean de campanie s-au întâlnit cu militanții din Țara Oașului pentru a pregăti ultima săptămâna de campanie. Echipele PSD vor merge din casă în casă, din ușă în ușă și le vor explica negreștenilor și oșenilor de ce avem nevoie de o echipă de patrioți să ne reprezinte la Bruxelles.

Social democrații, în mijlocul sătmărenilor

Deputatul Ioana Bran, secretarul de stat Florin Iura și echipa de militanți social-democrați a continuat duminică seară întâlnirile și discuțiile cu sătmăreni despre cum vrem să arate România în Uniunea Europeană și despre votul crucial de duminica viitoare.

Sătmărenii sunt oameni buni, harnici și calzi și știu că România trebuie să trimită #PatrioțiînEuropa la Bruxelles, pentru ca aceștia să se lupte ca țara noastră să beneficieze de bani europeni, cu ajutorul cărora să putem investi în comunitățile locale, să contribuim la creșterea economică și să ridicăm nivelul de trai al românilor.

Campanie PSD în Piața de Vechituri

Echipa PSD Satu Mare, condusă de ministrul Gabriel Les și consilierul municipal Adrian Micle, a continuat duminică dialogul cu sătmărenii, în Piața de Vechituri.

Am avut discuții constructive despre ceea ce Guvernul PSD a reușit să facă în municipiul Satu Mare, oraș condus de UDMR și PNL, care nu știu decât să taie panglici pe munca noastră. Dovadă că ne ținem de cuvânt, chiar dacă nu suntem la conducerea administrativă a municipiului Satu Mare, obiectivul nostru este ca orașul să prospere iar sătmărenii să trăiască mai bine. Vrem să atragem mai multe fonduri, inclusiv europene, pentru a construi orașul în care ne dorim să trăim cu toții! Pentru asta avem nevoie la Bruxelles de o echipă serioasă care să lupte pentru România și pentru români”, a declarat Gabriel Leș.

Discuții cu oameni frumoși, și la suflet și la port, la Turț

Duminică a avut loc o întâlnire de suflet a președintelui PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, și a echipei de campanie, cu turțenii. Echipa PSD a fost primită cu brațele deschise și cu multă căldură. Aurelia Fedorca a vorbit cu turțenii despre alegerile europarlamentare, esențiale pentru parcursul european al României și pentru toate comunitățile, despre nevoia de a trimite patrioți la Bruxelles care să lupte pentru drepturile românilor din Diaspora dar și pentru a celor rămași acasă. Europarlamentari care să nu stârnească tinerii plecați la muncă în străinătate împotriva părinților rămași în țară. Patrioți care să construiască, nu să dezbine!

Aurelia Fedorca a mai vorbit despre ceea ce Guvernul PSD a realizat în Turț și în zona Oașului, inclusiv în localitățile conduse de primari de alte culori politice. Liderul PSD Satu Mare și-a exprimat regretul că deși Guvernul PSD a alocat fonduri pentru extinderea Școlii din Turț încă din 2017, investiția nu a fost demarată nici acum.

Un alt subiect dezbătut a fost cel privind demersurile făcute de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, la Bruxelles pentru ca la nivelul UE să ni se permită să putem produce mai multă pălincă fără accize, față de cât producem acum. Aceasta este una dintre misiunile pe care Guvernul Dăncilă și le-a asumat în cadrul președinției UE pe care România o deține. Acum este șansa ca România să-și impună viziunea asupra unui produs tradițional reprezentantiv pentru zona noastră!

Toate acestea, pe lânga majorarea salariilor si a pensiilor, a alocațiilor, acordarea subvențiilor la timp si alte măsuri sociale care au menirea de a ușura viața românilor, îi determină pe turțeni să fie alături de PSD pe 26 Mai. Pentru că România merită mai mult respect în Europa!

Realizările PSD la Valea Vinului

La Valea Vinului, primarul Radu Cristea și echipa PSD le-au vorbit duminică cetățenilor despre măsurile luate de Guvernul PSD pentru români, investițiile făcute cu bani guvernamentali și proiectele avute în vedere pentru perioada următoare.

Guvernul finanțează la Valea Vinului proiecte în valoare de 25 de milioane de lei, după cum urmează: Modernizare si reabilitare drum comunal DC 22 Valea Vinului – 2.756.451,29 lei, finalizat 2017; Alimentare cu apa in localitatea Sâi și Mărius- 6.813.799,00 lei, prin PNDL 2; eabilitare, modernizare si dotare dispensar medical in comuna – 749.171,87 lei, prin PNDL 2; odernizare strazi de interes local in comuna Valea Vinului si satele apartinatoare – 14.671.111,00 lei, prin PNDL 2;

Nu în ultimul rând, primarul Radu Cristea – președintele organiației locale PSD – a subliniat că oamenii pe care PSD îi va trimite în Parlamentul European sunt patrioți și vor apăra în continuare interesele țării noastre în Uniunea Europeană. Ne vedem la vot în 26 Mai!

Campanie PSD în cea mai bogată comună din țară

Consilierul județean Gheorghe Ciocan și echipa PSD din comună s-au întâlnit duminică cu cetățenii din Huta Certeze, discutând despre ceea ce Guvernul PSD a realizat aici prin finanțările alocate și despre nevoile oamenilor.

Valoarea totală a investițiilor guvernamentale la Certeze este de 19 milioane de lei, după cum urmează: Reabilitare scoala cu I-VIII clase Certeze – 635.898,12 lei, prin PNDL 1; Refacere pod peste Valea Rea din localitatea Huta Certeze – 977.567,71 lei, prin PNDL 1; Retea de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Certeze -870.000,00 lei, prin PNDL 1; Modernizare DC13 in loc. Moiseni, L=900 m – 560.827,00 lei, prin PNDL 2; Amenajare trotuare in sat Certeze, Huta si Moiseni – 2.493.851,94 lei, prin PNDL 2; Amenajare Valea Rea – 13,55 milioane de lei, finanțată prin BDCE.

De asemenea, echipa PSD a discutat cu certezenii despre importanța votului din 26 Mai, despre proiectele de viitor și echipa de patrioți pe care PSD o va trimite la Bruxelles.