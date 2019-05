Olimpia Satu Mare și povestea celor 98 de ani de la înființare!

Acum 98 de ani, pe 5 mai 1921 lua naștere Olimpia Satu Mare.

De-a lungul timpului, Galben-albaștrii au jucat de 7 ori pe prima scenă a fotbalului românesc și au disputat o finală de Cupa României, în 1977/78, pierduta în fața Universității Craiova.

Școala de fotbal a Olimpiei a dat fotbalului jucători ca: Gavrilă Both, Lajos Keizer, Daniel Prodan, Gabor Gerstenmajer, Zoltan Ritli , frații Csik, Mircea Bolba….

De-a lungul existenței sale Olimpia a purtat diverse nume, unele fiind utilizate înainte sau după, și de alte echipe sătmărene (Someșul, CFR, Metalul), acestea fiind: Olympia CFR, Locomotiva, Progresul, ASMD (Asociația Sportivă Muncitoresc-Dinamovistă), Sătmăreana, ACF Olimpia.

În luna mai a anului 1921. la Subcomitatul Regional Oradea al F.S.S.R. s-a prezentat o delegație care a solicitat afilierea proaspăt înființatei echipe Olimpia Satu Mare. Dintre numele fotbaliștilor legitimați cu acel prilej au ajuns până la noi următoarele: I. Mihalca, Gh. Șuta, D. Pop, E.Gross, E. Nyul, S. Frank, C. Rațiu, V. Sabău, J. Winkller, A. Șoranu, C. Hotyar, K. Kokenessi. După cinci ani Olimpia câștigă campionatul zonal și se califică în sferturile de finală ale campionatului național de fotbal, unde este eliminată de către multipla campioană Chinezul Timișoara. În 1934, Olimpia se califică în sferturile de finală ale primei ediții a Cupei României. În toamna aceluiași an se înființează Divizia “B”, iar în seria a III-a participă și Olimpia CFR Satu Mare. Peste doi ani, în urma reorganizării fotbalului românesc, Olimpia ajunge în Divizia “A”, dar retrogradează imediat.

După al Doilea Război Mondial urmează o perioadă tulbure, marcată de fuziuni, reorganizări și scandaluri la diviziile inferioare. Abia în anul 1974 Olimpia promovează în prima divizie, unde un an mai târziu obține cea mai bună performanță a sa din perioada divizionară a campionatului național, locul 9. După o retrogradare și o altă promovare în divizia de elită, Olimpia ajunge în 1978 în finala Cupei României, unde este învinsă, 3-1 de marea echipă a Universității Craiova. Helvei a marcat unicul gol al Olimpiei în acea finală.

După doi ani echipa revine în “B”, unde a fost printre fruntașele seriei, până în 1993 când retrogradează în divizia “C” în urma unui scandal. Peste doi ani Olimpia revine în “B”, iar în 1998 promovează în “A”, dar retrogradează imediat. Olimpia e o echipă de pluton în liga secundă…Din păcate însă din cauza retragerii finanțatorului Mircea Govor , echipa ajunge în 2006 să retrogradeze în Liga a III-a. Doi ani mai târziu clubul este retrogradat în Liga a IV-a din cauza problemelor financiare, iar acesta suferă o restructurare majoră.

Olimpia Satu Mare a promovat chiar în primul sezon după reorganizare și ajunge în Liga a II-a în vara anului 2013. Din acest punct rămâne o echipă obișnuită, cel mai bun rezultat fiind locul cinci în sezonul 2014-2015. Însă, în pauza competițională de iarnă a sezonului 2017-2018 clubul este depunctat cu 46 de puncte din cauza problemelor finaciare și exclus ulterior din divizia secundă.

Acum spiritual Olimpiei e ținut în viață de echipa suporterilor din liga a 5 a și de cea a Clubului Municipal din Liga a 4-a , echipe antrenate de Nelu Donca și Ritli Zoltan.