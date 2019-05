“PASTORALA” semnată de P.S. Iustin a pătruns la sufletele oșenilor din Certeze

Am ascultat de multe ori “Pastorala“ – mesajul de Sfintele Paște transmis, prin intermediul preoților, românilor din județ, dar… cea din anul acesta, semnată de P.S. Iustin, a fost atât de cuprinzătoare și cu atâta seninătate, încât, parcă, am ascultat un mesaj divin al Creatorului Suprem, prin alesul Său, împăratul David, către creatura Sa- OMUL, cel care reprezintă un adevărat microcosmos.

La biserica din Certeze, a doua zi a sărbătorii Învierii a fost, cu adevărat, un microcosmos, încât cei peste 700 de credincioși au ascultat citirea exemplară, cu intonație potrivită, cu modelarea vocii încât a arătat adevărata valoare a textului.



Sunt, după întoarcerea de la emisiune, la ceas de taină, singur și… totuși, cu atâta bucurie pentru mesajul plin de speranță, ca o rază a soarelui divin care ne bucură pe toți românii de aici și pe cei plecați aiurea, peste 4 milioane, cu dor de țară, de tradiții și obiceiuri pe care nu le poți trăi decât în frumoasa Românie!

L-am întâlnit pe părintele Paul Gheorghe Adrian, om cu multă carte, cu har, cu multă dragoste de oameni, conștient fiind că această dragoste este reciprocă. Și așa este! Poate din dragostea mare pentru certezeni, a repetat sfatul ce le-a dat de gândit bărbaților de acolo, veniți 80% îmbrăcați în costume de sărbătoare, dorindu-i părintele să-i vadă la sărbători în frumoasele costume populare oșenești, precum au venit femeile, fetele și copiii! Cuvântul de învățătură a fost exact ca al unui luptător pentru tricolor sfânt, al unui erudit cărturar – adevărat patriot pentru demnitatea românească. Bunul Dumnezeu l-a adus pe părintele Paul Gheorghe Adrian în mijlocul acestei existențe numită Certeze, cea mai frumoasă localitate, prin construcțiile de case, realizate prin munca și strădania locuitorilor de acolo. Felicitări locuitori din Certeze, aveți ambiții deosebite, sunteți harnici, tenace, cu simțul frumosului și esteticului, pe care le introduceți în viața voastră! Nu poate spune primarul că a făcut ceva, nici chiar n-a avut curajul să vorbească într-o emisiune “Oameni și fapte” despre localitatea Certeze, de fapt a fost ales membru în Consiliul parohial și nu frecventează biserica nici la marile sărbători ale neamului. Păcat! Fără primar, viața merge înainte și cei 30 de consilieri parohiali (din care majoritatea poartă frumosul nume al curajosului Sf. muncenic Gheorghe) fac ceea ce trebuie și de ziua lor au fost solicitați de preotul lor Paul Gheorghe Adrian și de marea masă de credincioși, făcând poze cu ei, în finalul slujbei, la fel și cu cele 20 de coriste, cu voci cristaline, care au colaborat de minune cu preotul pe durata reușitei slujbe!



Zi deosebită în Certeze, încât Învierea a fost așteptată de acești oameni, parcă protejați de astrele divine, nu numai pentru această zi de Sfântul Gheorghe, ci și pentru că Învierea constituie pentru ei sărbătoarea bucuriei, a fericirii și împlinirilor, așa cum spunea modestul preot, brav cadru universitar, căruia îi doresc ca Bunul Dumnezeu și Maica Ocrotitoare să-l aibă în grija lor! Doresc acestea pentru că, prin tot ceea ce face, se dovedește un român care vrea să ridice neamul românesc la demnitatea europeană și umană. Este conștient că mai avem de lucru pentru apărarea demnității, dar ne bazăm pe ce păstrăm de la moșii și strămoșii noștri. De aceea, mă rog Măritului și Îndurătorului Creator să-i dea puterea luminii înțelepte, pe care s-o transmită multora pentru a face judecăți constructive românești. La acest preot, ca la mulți din Episcopia noastră, faptele lui sunt trepte de rai, pe care nu le poate lua nimeni. Sigur, în decursul vieții, părintele Paul Gheorghe Adrian a primit zeci și zeci de diplome, onoruri și premii, și toate pe bună dreptate, dar cea de patriot adevărat nu o au mulţi. O spun fără a face “măriri deșarte”, pentru că acum l-am cunoscut și-l consider un exemplu de demnitate, iar faptele și cuvintele lui, cu siguranță, vor rămâne “ca munții, ca stâncile tari.” Interesant, am învățat multe de la acest preot. În primul rând responsabilitatea și înțelepciunea cu care conduce dăltuirea “eului” fiecărui credincios. Fapt pentru care preotul este purtat în sufletul lor, în gândire și simțire. Mi-au spus-o, în scurtele interviuri, omul integru, Gheorghe Ciocan, Gheorghe Mihoc sau mulți cu care am schimbat cuvinte și impresii în curtea bisericii. Ce cuvinte frumoase a rostit despre preot generalul Vasile Ciocan, omul care știe să facă aprecieri valorilor de lângă el! Am rămas plăcut impresionat de aprecierile lui Gheorghe Ciocan făcute la adresa locuitorilor din Certeze, localitate de care este legat cu fire ce nu se pot rupe niciodată! Acești oameni își dau seama că localitatea a crescut prin dimensiunile și frumusețea caselor, iar biserica a rămas așa cum a fost construită exact acum 202 ani. Oare le dă de gândit? Cred că da!

Aș dori ca, în numele Bisericii strămoșești, a credincioșilor din Certeze, să-i doresc părintelui profesor universitar Paul Gheorghe Adrian La mulți ani fericiți!, Dumnezeu să vă dăruiască cu zile îndelungate, cu sănătate și putere, pentru că acum, parcă mai mult ca altădată, este nevoie de mintea domniei voastre! Să dați din lumina primită la toți cei din jur! Doresc să transmit acest lucru și P.S. Iustin și P.S. Timotei și preoților mei dragi din Episcopia frumoasă a Maramureșului și Sătmarului! Un frumos gând credincioșilor din Satu Mare!

Teodor Curpaş