Rachete antigrindină și în Sătmar

Satu Mare va fi singurul județ din România care va fii protejat inclusiv în zonele urbane. Vor fii protejate atât locuințele urbane cât și suprafețele agricole. Ministerul Agriculturii protejează exclusiv suprafața agricolă.

Consilierii județeni au votat ieri proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină realizate în cadrul proiectului “Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare contry”.

“Cele două rețele împotriva căderilor de grindină, vor fi rețele complementare deoarece rețeaua noastră e proiectată pe altă înălțime de acțiune decât cele proiectate de Ministerul Agriculturii și vor fii sincronizate. Între timp am luat legătura și cu Unitatea Națională de Coordonare și o să fie un punct de comandă în zona noastră ” a declarat președintele Consiliului Județean, Pataky Csaba.

Sistemul nu e foarte greu de realizat

“Am pus de două ori pe sistemul de achiziții naționale dorința de a achiziționa acest sistem, dar niciodată nu am avut un ofertant care să corespundă din punct de vedere tehnic. Acum ne ajută și comandamentul național pentru acest sistem și poate că într-o lună o să avem și câștigător. Sistemul nu e foarte greu de realizat.” A mai adăugat, Pataki Csaba.

Consilier nou în locul regretatului Nicolae Bura

Membru nou în componența Consiliului Județean Satu Mare. Aleșii județeni au validat astăzi mandatul de consilier judeţean al lui Liviu Pop, venit în locul regretatului Nicolae Bura. Liviu Pop, reprezentant al ALDE, a depus ieri jurământul și a preluat funcția de consilier județean.

Reamintim că Nicolae Bura, consilier județean ALDE și fost primar al orașului Negrești Oaș, a decedat în luna aprilie, vestea șocând întreaga comunitate politică din Satu Mare, dar și orașul Negrești Oaș.

Raluca Jofi