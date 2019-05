Rafaelo Varga “Cred că unii mă percep ca fiind un învingător, un baiat care și-a depășit limita”

Rafaelo Varga este un tânăr ambițios, talentat, un exemplu pentru mulți . Părăsit la naştere, tânărul a crescut fără iubirea mamei sale prin centrele de copii din Satu Mare. Chiar dacă a crescut la orfelinat, acest lucru nu l-a împiedicat să-și dorescă sa facă ceva cu viața lui, nu a căutat niciodată scuze, nu a cerșit milă ci a luptat și a muncit pentru ajunge acolo unde și-a dorit. Azi, la doar 21 de ani, tânărul sătmărean iși trăiește visul. Are cariera la care mai demult doar visa, face ce-i place și dorește să se autodepășească.

GNV: Povestește-ne despre tine,cine ești tu, cum te vezi, ce este în interiorul sufletului tău?

Rafaelo Varga: Sunt un baiat destul de visător, introvertit(deși poate nu ai spune), din Satu Mare, care acum locuiește la București (de aproape 6 ani). Mă văd o persoană binecuvântată. În sufletul meu este acum un sentiment de agitație pentru că urmează sesiunea și mai am doar un an și termin și facultatea.

GNV: Cum crezi că te percep oamenii?

Rafaelo Varga: Unii cred că mă percep ca fiind un învingător, un baiat care și-a depășit limita. O altă parte cred că ma vede ca fiind un baiat arogant și care a uitat de unde a pornit.

GNV: Ți-ai dorit să ajungi în televiziune, poți să spui că-ți trăiești visul?

Rafaelo Varga: Da, mi-am dorit foarte mult și pentru că am crezut și am avut chiar și o doză de încăpățânare uite că am reușit. Pot să spun că mi-am văzut visul cu ochii. Muncesc pentru el în fiecare zi.

GNV: Faci ceea ce-ți place, îți dorești ceva mai mult?

Rafaelo Varga: Da, sigur. Este un sentiment unic să știi că ajuți oameni prin faptul că le mediatizezi povestea. Mă refer aici la persoanele care apelează la noi cu diverse probleme de sănătate. Prin reportajele noastre ajung la spitale din străinatate sau diverse alte situații. Dacă îmi doresc ceva mai mult? Da, îmi doresc să devin tot mai bun în ceea ce fac. Momentan am primit mai mult decât m-aș fi gândit. Și mulțumesc pentru asta.

GNV: Cum arată o zi din viața ta?

Rafaelo Varga: Mă trezesc undeva pe la ora 6.40. La 9.00 dimineața sunt deja pe teren și probabil am dat și primul live. Fac asta din oră în ora, fiind o televiziune de știri. Alerg foarte mult de la o locație la alta cam până la ora 18.00 când am ultimul live. Ajung și pe la facultate uneori și deschid ușa casei pe la 20.30 -21.00. Mă mai uit puțin la știri și mă pregătesc pentru a doua zi. Adorm pe la ora 23.00. Când sunt liber merg la facultate mai mult și prefer să ies cu prietenii în oraș, la un film.

GNV: Privind în urmă, ce mare regret ai?

Rafaelo Varga: Un regret nu pot spune ca am. Probabil aș vrea să mă ocup mai mult de facultate și să am mai mult timp liber.

GNV: Care este cel mai mare vis al tău?

Rafaelo Varga: Acum când mă intrebi mi-aș dori să transmit de la Vatican. În general nu am un vis despre care să spun ca ar fi cel mai mare. Îmi doresc să fiu și să fim sănătoși și mai buni.

GNV: Ești alături de copiii care au aceași copilărie pe care ai avut-o tu?

Rafaelo Varga: Da, gesturi nesemnificative. Dar mi-ar plăcea să pot să ii ajut mult mai mult.

GNV: Ce este în sufletul tău, în mintea ta când îi privești în ochi, ce le spui?

Rafaelo Varga: Am o mulțime de trăiri. Îmi aduce aminte de cele mai grele zile din orfelinat. Nu înțeleg de ce. Ce le spun!? Le spun că doar școala îi poate salva.

GNV: Dorești să-ți întemeiezi o familie?

Rafaelo Varga: Da, este cea mai frumoasă realizare în viață. Dar nu mă grăbesc, am doar 21 de ani.

GNV: Ce le spui cunoscuților despre Satu Mare?

Rafaelo Varga: Că la Satu Mare se fac cele mai bune placinte cu cartofi și că bunătatea acolo am găsit-o.

GNV: Care este cea mai prețioasă amintire a ta legată de orașul natal?

Rafaelo Varga: Nu am mai fost în Satu Mare de aproape 3 ani. Probabil momentul când am “evadat” din orfelinat.

GNV: În momentul de față mai cânți?

Rafaelo Varga: Nu!

GNV: Cât de greu a fost să-ți faci prieteni la București?

Rafaelo Varga: Greu nu este să iți faci prieteni. Greu este să îți faci prieteni sinceri și adevărați. Am un cerc de 6-7 prieteni și familia care este mereu acolo. Mai ales mama.

GNV: Dacă ar fii să aduci ceva din București în Satu Mare, care ar fii acel lucru,clădire, obicei?

Rafaelo Varga: Sincer… chiar nu știu. Bucureștiul nu e ceva wow. E foarte aglomerat, poluat și toată lumea e grăbită. Cred că mai tare aș aduce ceva de la Satu Mare la București. Calmitatea oamenilor și câteva bunătăți culinare.

Raluca Jofi

foto: rafaeolo1,2,3,4,5