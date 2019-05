Seară de jazz la Teatrul de Nord: Dark Blue, concert eveniment la Satu Mare

Saxofonistul american Alex Harding, unul dintre cei mai importanți saxofoniști bariton din jazz-ul contemporan, celebrează lansarea ultimului său album împreună cu pianistul new yorkez de origine română Lucian Ban. Cei doi muzicieni lansează albumul DARK BLUE în România cu o serie de concerte. La Satu Mare concertul este programat joi 23 mai 2019, de la ora 19.00, în Sala Mare a Teatrului de Nord. După concert, artiștii se vor întâlni cu publicul pentru a povesti și semna albume.

La aproape două decade de la prima lor apariție discografică, Somethin’ Holy (CIMP Records, 2001), ce avea să lanseze cariera americană a pianistului român și extraordinarul parteneriat muzical al celor doi muzicieni, DARK BLUE prezintă un amalgam unic de compoziții și improvizații inspirate de tradițiile jazz-ului, blues-ului și muzicii europene de cameră, fiind un album ce ilustrează direcțiile jazz-ului în secolului XXI. De la blues-uri avangardiste la balade free ce aduc aminte de un Archie Shepp cântând cu Sun Ra, de la improvizații spontane la piese originale, DARK BLUE prezintă un duet aflat la maturitate artistică, doi vechi colaboratori ce conversează în limbajul jazz-ului modern.

Pe coperta noului album celebrul tubist și saxofonist Howard Johnson descrie astfel chimia muzicală dintre cei doi muzicieni: „Lucian și Alex și-au dezvoltat meșteșugul de-a lungul a ani de concerte și colaborări. Acum devin o singură voce când vor și în continuare reușesc să se completeze unul pe altul”.

Alex Harding colaborează cu pianistul de origine română Lucian Ban de aproape două decenii, odată cu mutarea acestuia la New York la sfârșitul anilor ’90, formând mai multe grupuri împreună, editând o serie de albume sub nume propriu și susținând sute de concerte de ambele părți ale Atlanticului. Grupuri precum Lumination Ensemble, Lucian Ban & Alex Harding Quintet, Tuba Project sau duetul Somethin’ Holy s-au bucurat de elogiile presei de specialitate și ale publicului. În 2003 Alex Harding & Lucian Ban quintet avându-l ca invitat special pe celebrul baterist Barry Altschul câștiga premiul Best Show of The Year din partea ziarului All About Jazz NYC alături de legende precum Joe Lovano și Cecil Taylor. În 2006 Alex Harding și Lucian Ban fondează Tuba Project, un grup construit în jurul mareului tubist de jazz Bob Stewart, iar în 2009 Alex Harding este prezent pe albumul The Romanian-American Jazz Suite condus de Sam Newsome și Lucian Ban.

Cu un sound extrem de personal ancorat în blues și în jazz-ul free de avangardă, și un showman desăvârşit, Alex Harding este considerat de critici drept “Noua voce a saxofonului, cel care duce mai departe fabuloasa moştenire lăsată de Harry Carney, Pepper Adams şi Hamiet Bluiett”. Alex Harding a apărut, în calitate de invitat, în peste 40 de albume şi a colaborat cu majoritatea numelor de referință din jazz-ul contemporan precum Sun Ra, Clark Terry, Roy Hargrove, John Medeski, Cyrus Chestnut, Lester Bowie, David Murray şi mulţi alţii. A cântat alături de Bjork, de David Lee Roth și alături de regina muzicii soul, Aretha Franklin la Radio City Musci Hall, în New York City.

Unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni români de jazz, pianistul Lucian Ban și-a câștigat renumele pe scena newyorkeză grație unei serii de proiecte și albume de primă mână, sound-ul pianului său aducându-i din partea criticilor comparații cu Vladimir Horrowitz și McCoy Tyner, Ban fiind considerat “unul din cei mai buni pianiști care s-au mutat la New York în ultima decadă” (Bruce Lee Gallanter). Împreună cu renumitul contrabasist american John Hebert, Lucian Ban a initiat si condus Octetul Enesco Re-Imagined dedicat reinterpretării lucrărilor celebrului compozitor George Enescu, un proiect ce s-a bucurat de o excelentă primire în presa internațională, castigand o serie de premii BEST OF 2010 fiind aplaudat pe marile scene ale lumii: London Jazz Festival/Royal Elizabeth Hall, Barcelona Jazz Festival, Jazz dÓr din Strasbourg, Capitala Culturală Europeană de la Guimaraes, Portugalia, și altele.

Preț bilet: 18 lei. Informații și bilete: Agenția teatrală, str. Horea nr. 6; telefon: 0261712106. Organizatori: Teatrul de Nord și Centrul Cultural “G.M. Zamfirescu”