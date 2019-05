Spectaculos.15 ETAJE ÎNTR-UN TIMP RECORD

Tower Run are un nou record!

Tower Run/ Crosul Palatului a adunat la start în acest an 27 de sătmăreni, cel mai bun timp fiind obținut de Kurtinecz Brandon care a urcat cele 15 etaje în 1 minut și 17 secunde. Și în acest an, competiția a fost organizată de Primăria Municipiului Satu Mare în parteneriat cu Societatea Carpatină Ardeleană, Pro Racers, sub cupola evenimentului Zilele Orașului Satu Mare.

Rezultatele obținute de concurenți sunt următoarele:

CATEGORIA Masculin 18-34:

Kurtinecz Brandon, 01:17 Demian Marian Rares, 01:21 Suta Cristian, 01:34

CATEGORIA Feminin 18-34

Samel Kinga Imola 02.02 Lozer Magdolna Beata 02.34 Vincze Noemi: 02:51

CATEGORIA Masculin 35+

Szasz Lorand 01:28 Bota Doru 01:32 Vincze Janos 01:33

CATEGORIA Feminin 35+

Oana Rusu: 01:41 Kiss Pamela: 01:48 Vonhaz Erika: 02.24

Organizatorii doresc să îi felicite pe toți participanții pentru efortul depus și mai ales pentru curaj!