Transfer / Adrian Rus, între Ungaria și granzii Ligii 1!

Internaționalul U21 împrumutat în actualul sezon la Sepsi, sătmăreanul Adrian Rus (23 de ani), e în negocieri avansate cu MOL Vidi, campioana Ungariei de anul trecut și locul 2 în campionat în acest moment.

Adrian Rus, stoperul naționalei U21, era împrumutat la Sepsi de Academia Pușkaș și are șanse mari să ajungă la cea mai bogată echipă din Ungaria, a anunțat TV Pro X.

Contactat telefonic de GSP, Janos Bokor, directorul sportiv al lui Sepsi, a dat transferul la MOL Vidi ca și făcut:

„Da, este adevărat. Adi Rus pleacă de la noi. O să facă zilele viitoare vizita medicală. Jucătorul este foarte interesant, mai ales pentru echipele care caută fotbaliști tineri.

Rus este un jucător care a demonstrat multe în perioada asta, are potențial mare și este un pas mare pentru el. Nu a mers la FCSB sau CFR Cluj pentru că jucătorul a decis să aleagă varianta cea mai bună. Are șansa să se afirme la o echipă mai bună și să câștige mai bine ca la Sepsi”.

Gazeta l-a contactat însă, la scurt timp, și pe jucător, iar Adrian Rus a oferit o altă variantă, afirmând că transferul la MOL Vidi nu e făcut deocamdată: „E adevărat că cele mai mari șanse sunt să joc în Ungaria. Nu decid doar eu. Îmi doresc să plec de la Academia Pușkaș, chiar și în Ungaria, pentru că mă doresc echipe puternice de acolo, dar deocamdată nu e nimic bătut în cuie, chiar dacă discuțiile cele mai avansate sunt cu MOL Vidi”

Conform GSP.ro, Adrian Rus este în continuare dorit de 3 forțe din Liga 1, FCSB, CFR Cluj și CSU Craiova, iar jucătorul ar prefera mai degrabă să continue în România, și nu să plece în Ungaria, cum a lăsat Bokor să se înțeleagă.

Interesul roș-albaștrilor datează încă din iarnă, dar Academia Pușkaș exclude ca fundașul să ajungă la echipa lui Gigi Becali. Motivul?

Declarațiile făcute de patronul FCSB pe 18 noiembrie 2018, după ce GSP a dezvăluit că Sepsi e finanțată și din bani primiți de la guvernul maghiar.

„Cum să las o piticanie ca Orban să mă bată în Țara Românească? Niciodată nu se va întâmpla asta! Ei sunt o piticanie, Ungaria e o piticanie!”, a declarat atunci Gigi Becali în Fanatik.

Din acel moment, cei de la Academia Pușkaș au blocat orice negociere cu FCSB, dar și cu alte echipe de la noi. Rus este deturnat astfel spre grupările din Ungaria controlate din umbră de Viktor Orban, prim-ministrul maghiar, MOL Vidi și Ferencvaros. Prima are șanse mai mari să semneze cu Rus.