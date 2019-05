VIDEO/FOTO. PSD Satu Mare: Mesaj de unitate și de mobilizare la votul de duminică. ”Suntem o echipă puternică și unită

Organizația Județeană a PSD Satu Mare a transmis astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, un mesaj de unitate și de mobilizare la votul de duminică. La această conferință de presă a participat întreaga echipă de campanie a PSD Satu Mare, printre care președintele Aurelia Fedorca, ministrul Apărării, Gabriel leș, deputatul Ioana Bran, președintele executiv, Mircea Govor, consilieri județni, consilieri locali, primari.



Președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, a arătat, cu această ocazie, că votul de duminică este crucial pentru România.

”Vrem să dăm azi, în ultima zi a campaniei electorale, un semnal de unitate și de mobilizare la votul de duminică, un vot crucial pentru viitorul României în Europa.

Suntem o echipă puternică și unită. O echipă care în această campanie a fost mereu pe teren, din casă în casă, din poartă în poartă – miniștri, parlamentari, primari, consilieri județeni și locali, așa cum în ultimii ani am fost o echipă serioasă care a muncit și a atras, cu susținerea Guvernului PSD, peste 500 de milioane de euro pentru județul Satu Mare, pentru investiții pe care sătmărenii le așteaptă de 30 de ani. În toate localităţile s-au investit sau sunt în curs de derulare investiţii pentru apă, canalizare, şcoli, drumuri, poduri, cămine culturale. Am văzut investițiile cu ochii noștri și asta ne-a bucurat și ne-a dat încredere că lucrurile sunt pe drumul cel bun. Iar sătmărenii, din toate zonele județului nostru, apreciază acest lucru. Am fost primiți bine peste tot și sperăm ca acest lucru să se vadă la votul de duminică.

În schimb, în timp ce noi munceam, adversarii noștri au continuat operațiunea de învrăjbire a românilor. În lipsa unor programe realiste, au dus o campanie agresivă pe stradă și în mediul online, bazată pe acuzații nefondate. Au continuat să picure ură pentru a desăvârși împărțirea României în două tabere – una cea pe care a atins-o ura și una care încă mai speră că rațiunea va triumfa și că noi într-o zi vom fi din nou un popor unit și puternic.

Suntem foarte aproape de momentul în care românii vor trage linie și vor decide unde pun ștampila. Îi invităm pe sătmăreni să iasă la vot, să aleagă partidul care a mărit pensiile și salariile! Să aleagă partidul care are grijă ca tinerii României să se educe, nu să înjure, partidul care oferă securitate, nu securiști! Partidul care spune românilor să stea drepți în picioare în Europa, nu pe cei care le spun românilor să stea cu capul plecat!”, a arătat Aurelia Fedorca.

Ministrul Apărării și președintele Organizației Municipale PSD Satu Mare, Gabriel Leș, a declarat că echipa de campanie a social democraților sătmăreni s-a bucurat să fie alături de sătmăreni, cărora le-a vorbit despre Centura de ocolire a municipiului Satu mare, pe care ați văzut toți că este în lucru, și al 3-lea pod peste Someș, care se află în faza de licitare, care este rezultatul muncii echipei PSD.

În continuare, Gabriel Leș a trecut în revistă o serie de programe, aprobate recent de Guvernul PSD, menită să aducă bunăstare tuturor românilor.

– Programul ”O familie, o casă” – PSD lansează un nou program de importanță vitală pentru tineri, pentru familiile la început de drum! Este o nouă inițiativă a guvernării noastre, cu o profundă încărcătură și semnificație socială. Sprijină puternic familii tinere să își cumpere o locuință decentă și în egală măsură susține sectorul construcțiilor. Astfel propagă efecte benefice, în toată economia, asigură menținerea ori înființarea de noi locuri de muncă și dezvoltarea afacerilor. În acest sens, în ședința de Guvern de joi am discutat, în primă lectură, proiectul ”O familie, o casă”, o variantă mai aproape de nevoile cetăţenilor a programului ”Prima casă”. Venim cu noi măsuri de reducere a costurilor de finanţare pentru românii care doresc să cumpere o locuinţă. Concret, ne propunem creşterea nivelului garanţiei guvernamentale de la 50%, cât este în prezent, la 80% din valoarea creditului, suportarea de către stat a comisionului de gestiune şi reducerea substanţială a dobânzii pentru familiile cu copii şi pentru persoanele cu dizabilităţi.

–”O comună, o ambulanţă” – Pe segmentul Sănătății, Guvernul a aprobat ieri programul ”O comună, o ambulanţă”, prin care asigurăm servicii medicale de urgenţă în toate localităţile României. Am adoptat un mecanism de sprijin, prin care medicii de familie vor primi finanţare să achiziţioneze şi să doteze o ambulanţă pentru urgenţe. Este vorba despre o schemă de ajutor de până la 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar, banii pot fi folosiţi atât pentru achiziţia şi dotarea ambulanţelor, cât şi pentru cheltuieli de întreţinere, plata salariilor şi pentru dotarea cabinetelor medicale. Programul se va aplica în perioada 2019 – 2020 şi va avea un buget total de 2,5 miliarde lei.

o Programul adoptat joi de guvern reduce timpul de transport cu cel puțin 50% pentru localitățile din mediul rural care nu dispun în prezent de o ambulanță.

o Pentru mulți dintre cei care locuiesc la stat, distanța față de cel mai apropiat spital de urgență este determinată pentru a rămâne în viață atunci când are loc un incident grav de sănătate.

o Le oferim medicilor de familie de la țară posibilitatea de a-și face meseria în condiții decente. Ajutorul nerambursabil pe care îl primesc le permite să facă dotări în cabinetul medical pe care îl au, în afară de ambulanța și personalul care o va deservi.

– Memorandumul “Ana Aslan – Rezidenţă pentru vârstnici” – aprobat în ședința de joi a Guvernului, prin care susţinem construirea, înfiinţarea şi amenajarea centrelor rezidenţiale pentru persoane vârstnice prin alocarea unei sume de până la 500.000 de euro pentru fiecare investitor sau organizaţie neguvernamentală care doreşte să aplice la acest program. Programul se va derula până în anul 2020 şi va avea asigurată o finanţare de 4 miliarde de lei credite de angajament.

”Unul dintre cele mai importante proiecte pe care l-am aprobat chiar ieri în ședință de Guvern este cel prin care se oferă ajutor financiar fermierilor care creează locuri de muncă şi angajează tineri, acoperind o parte importantă din cheltuielile cu forţa de muncă. Astfel, cei care angajează cel puţin doi tineri cu studii superioare de specialitate vor primi pentru fiecare angajat 1.000 de lei lunar. Sprijinul este de 750 de lei pentru fiecare angajat cu studii medii de specialitate sau absolvenţi ai unor cursuri de formare profesională, iar pentru persoanele fără studii ajutorul din partea statului este de 500 de lei pentru fiecare persoană. Agricultura rămâne un domeniu strategic pentru Guvern, atât datorită contribuţiei economice, cât şi urmare a importanţei sociale. După reducerea TVA pentru produsele bio şi produsele tradiţionale, măsură foarte apreciată de toţi producătorii pe care i-am întâlnit în deplasările în ţară, am venit cu noi decizii care să încurajeze angajarea tinerilor în agricultură”, a mai arătat Gabriel Leș.

Deputatul Ioana Bran, coordonatorul campaniei județene pentru alegerile europarlamentare, a afirmat că, în calitatea pe care a avut-o, a fost zi de zi pe teren, apreciind faptul că sătmărenii văd cine muncește și cine trage chiulul doar acuzând.

”Sătmărenii au văzut că și în această campanie, în care am fost alături de ei și i-am ascultat, am fost singurul partid care a avut o platformă politică cu care s-a prezentat în fața oamenilor. Și vreau să vorbesc pe scurt despre programul nostru pentru Parlamentul European pentru ca sătmărenii să poată vota duminică în cunoștință de cauză:

1- Nu mai acceptăm dublul standard!

Am inițiat și am introdus în dezbaterea Parlamentului proiectul legii care să sancționeze comercializarea alimentelor inferioare calitativ față de cele identice din alte țări europene. Orice companie care va ignora obligația de a vinde în România aceleași produse ca oriunde în Europa riscă amenzi de până la 4% din cifra de afaceri. Echipa PSD se va bate în Parlamentul European pentru ca România să fie respectată, pentru ca românii să nu mai fie consideraţi cetăţeni de mâna a doua. Și românii merită alimente de calitate și medicamente la standarde înalte.

2 – Salariu minim unitar pentru multinaționale

Unul dintre angajamentele pentru care vom pleda cu hotărâre este introducerea unui salariu minim unitar pentru companiile multinaționale la nivelul întregii Uniuni Europene.În cei doi ani de guvernare am reușit să majorăm salariul minim brut, cu 66%, prin creșteri succesive care au adus și creșterea puterii de cumpărare. Suntem, prin urmare, determinați să promovăm în Parlamentul European politici pentru protejarea drepturilor lucrătorilor indiferent de statele lor de origine și de statele în care își desfășoară activitatea!

3. – Egalitate de șanse între fermierul român și cel străin

Egalitatea de șanse între fermierul român și cel străin este prioritatea echipei PSD la Bruxelles. Fermierii români se simt nedreptățiți în țara lor. Muncesc foarte mult și sunt umiliți de hypermarketuri care nu le acordă șansa de a-și expune marfa la raft. Uite așa, toate acele produse proaspete, naturale, românești, ajung la gunoi, iar fermierul român își duce traiul de pe o zi pe alta. Vom lupta și pentru majorarea subvențiilor pentru fermieri la nivelul țărilor din Vest.

4. Atragere fonduri europene

Prin activitatea de la Bruxelles, PSD a reușit în ultimii ani să aducă în România de 4 ori mai multe fonduri europene decât guvernul Cioloș. Și nu ne vom opri aici, pentru că, spre deosebire de alții care votează împotriva țării lor, noi știm că România merită mai mult!

5. Drepturi egale

Prioritatea echipei PSD la Bruxelles va fi să lupte pentru ca România să aibă drepturi egale cu țările din Vest și să intre în Schengen cu fruntea sus. România a intrat într-o Uniune, nu a intrat la stăpân. Când vorbim, glasul României trebuie să fie egal cu cel al Germaniei, al Olandei sau cu cel al Franței. România este a șaptea țară ca mărime în Uniunea Europeană și are toate drepturile să nu mai fie o țară de desfacere ci o țară care stă la masa negocierilor și care își dă votul puternic în dosare grele pentru că reprezintă 20 de milioane de oameni. În acest context, vă reamintesc că la 11 decembrie, a fost aprobată Rezoluția Parlamentul European prin care se cere admiterea României și a Bulgariei în zona Schengen. Raportul a fost votat cu 514 voturi „pentru”, 107 „împotrivă” și 38 de abțineri.

6. Am lucrat intens, alături de colegii mei, din primul moment al preluării guvernării. Îmi face plăcere să vă reamintesc câteva din multele legi la adoptarea cărora am participat direct și care au făcut și fac bine românilor.

· Majorarea alocațiilor copiilor – 1 aprilie 2019. În România primesc alocație de stat 3.523.667 de copii. Valoarea alocațiilor de la 1 aprilie 2019: 300 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități. 150 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional. 300 de lei și pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani în cazul celor cu dizabilități.

· Programul gROwth. De acest program beneficiază copiii și tinerii de până la 18 ani. Practic, din ziua nașterii copilului, părinții sau ocrotitorii legali pot deschide un astfel de cont la trezoreria statului. Dacă depun anual o sumă de cel puțin 1200 lei, statul acordă o primă de 600 de lei pe an. Mai mult, dobânda anuală pentru banii din cont este de 3%. Copiii ocrotiți prin instituțiile specializate, publice sau private, vor beneficia de depunerea anuală de 1200 de lei prin grija Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Este un program bun, coerent și în deplin acord cu principiile echității sociale.

· Investește în tine! Am votat pe 27 martie Legea pentru aprobarea OUG 50/2018 privind implementarea programului „Investește în tine”. Programul îi susține pe cei care învață, se perfecționează sau se specializează și sunt cuprinși în sistemul de învățământ din România. Statul român asigură acces la finanțare atât pentru tinerii cu vârsta între 16 ani și până la 26 aflați la studii, cât și pentru persoanele cu vârsta între 26 și 55 de ani care sunt cuprinse în sistemul de învățământ autorizat. Programul crește coeziunea socială, iar toate părțile implicate în derularea sa – cei care îl accesează, companiile, sistemul de învățământ și, nu în ultimul rând, statul au de câștigat.



7. De asemenea, vreau să reamintesc pe scurt câteva dintre performanțele guvernării noastre:

· Cel mai mare PIB din istoria României – peste 1000 de miliarde de lei;

· 627.000 locuri de muncă noi în timpul guvernării PSD-ALDE;

· Cele mai mari majorări ale salariilor medicilor și personalului din sănătate;

· Am adus pentru agricultura românească 7,5 miliarde de euro din fonduri europene, în perioada 1 ianuarie 2017-25 februarie 2019, dublu față de totalul sumelor încasate de la UE în 9 ani, între 2007 și 2016;

· Absorbția fondurilor europene pe 2018 a fost de 26%, aproape de media europeană. În 2016, absorbția a fost ZERO!”, a fost mesajul transmis de Ioana Bran.

În încheiere, Aurelia Fedorca a arătat că PSD își dorește să obțină cel mai bun scor la europarlamentare, la nivel de Satu Mare, dintre partidele românești din județ.