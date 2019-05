Viorica Dăncilă nu exclude revenirea lui Geoană în PSD

Premierul Viorica Dăncilă, preşedinte interimar al PSD, a declarat că toţi oamenii de bună-credinţă care doresc să vină sau să revină în Partidul Social Democrat “vor fi întotdeauna bineveniţi”.

“V-am spus un lucru, faptul că vrem să deschidem larg porţile şi cei care vor să vină alături de noi vor fi întotdeauna bineveniţi. Bineînţeles că şi Mircea Geoană şi alţi colegi care vor să vină alături de PSD vor avea… Eu îmi doresc ca toţi oamenii de bună-credinţă (să revină – n.r.) care, chiar dacă au plecat din varii motive, sufletul lor a rămas alături de PSD”, a declarat Viorica Dăncilă, miercuri, la Parlament, întrebată dacă fostul preşedinte al social-democraţilor Mircea Geoană ar putea “să fie recuperat de PSD”.

Premierul Dăncilă a participat miercuri la Parlament la conferinţa la nivel înalt “Condiţia femeii moderne – între empowerment, leadership şi discriminarea de gen” organizată în contextul deţinerii de către România a Preşedinţiei Rotative a Consiliului UE.

Experimentatul Titus Corlățean

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri că Titus Corlăţean are experienţă în politica externă şi că aceasta trebuie folosită.

“Numirea lui Titus Corlăţean este pentru vicepremier pe parteneriate strategice, în locul Anei Birchall. Eu consider că Titus Corlăţean are experienţă privind politica externă şi cred că experienţa domniei sale trebuie folosită. Nu are nicio legătură acest aspect, nu are în portofoliul său dreptul la o decizie legată de alegeri, de secţii de votare”, a spus Dăncilă la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că experienţa fiecărui om trebuie folosită, iar Titus Corlăţean are ‘’o experienţă mare în politica externă’’.