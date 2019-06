ATENȚIE!!! Cum pot fi ȚEPUIȚI la Satu Mare ”STRANIERII” sătmăreni. NU picați în plasa ȘARLATANILOR

Sătmărenii care lucrează în străinătate și care în această perioadă se întorc acasă pot cădea, în orice moment, în plasa unor șarlatani care, de câteva săptămâni, își duc veacul pe la Satu Mare. Eswte aceeași schemă cu racolatul copiilor pentru a fi făcuți vedete. Din ce în ce mai mulți sătmăreni devin victime ale acestei țepe. Interesant este faptul că autoritățile sătmărene, deși avem convingerea că știu despre ce este vorba, nu iau nicio măsură. O singură sătmăreancă a luat atitudine.

Țeapă simplă, dar eficientă

Nu sunt primii și nici nu știe nimeni când au venit noii țepari la Satu Mare. Și-au muta doar locația: din Pasajul Coposu, pe Corso, în zona Ceasului Electric.

Țeapa este simplă. Când văd mămici înspțite de copii pe stradă, țeparii le acostează și le propune să facă o ședință foto cu scopul final ca odrasele să ajungă pe marile podiumuri internaționale ale modei.

Dacă părintele acceptă, atunci se fac e și primul set de fotografii care nu costă puțin: 125 de lei. Apoi se merge mai departe, se semnează un contract si sumele se schimbă în euro.

Sătmăreancă țepuită cu 300 de euro

Așa a pățit și o sătmăreancă. A ajuns să dea, cu sau fără documente, până la 300 de euro, iar copii nu au ajuns nicăieri, nu au fost promo9vați nnicăieri. Nici nu aveau cum, atâta vreme cât voprbim despre o megha țeapă națională.

Mai mult decât atât, atunci când le-a cerut socoteală țeparilor, sătmăreanca a fost luată peste picior: ”Cine te-a păus să semnezi?”

Venită din Irlanda, chiar în brațele șarlatanilor

Nimeni nu știe câtți au mai picat în plasa șarșatanilor în ultimele săptămâni. Știm sigur că o sătmăreancă, recent ajunsă în țară din iralnda, și- a luat țeapă. Nu foarte mult.

Potrivit declarațiilor făcute pentru Gazeta de Nord Vest, ea a fost acostată de șepari în timp ce se plimba cu cei doi copii de Corso.

”Nicio clipă nu am crezut că e țeapă. E drept,. nu am mai fost de ani buni în țară. Am crezut că este cevfa real. Din fericire, nu am plătit decât în jur de 250 de lei (câte 125 pentru fiecare copil). Mă bucur că nu am mers mai departe. O prietenă m-a oprit la timp”, povestește sătmăreanca pentru Gazeta de Nord Vest.

”Nu vă lăsați păcăliți!”

Sătmăreanca are și un mesaj pentru toți sătmărenii care lucrează în străinătate și care, în perioada următoare vor ajunge în Satu Mare. ”Nu vă lăsați păcăliți!”

”Aș vrea să transmit un mesaj tuturor sătmărenilor care se întorc acasă =în vacanță. NU vă lăsați păcăliți. Totul este o minciună. Șarlatanii sunt pe Corso și sigur vă vor acosta și pe voi. Refuzați orce vi se propune. Veți regreta dacă nu ascultați sfatul meu”, este mesajul transmis de sătmăreancă tuturor celor care se vor întoarce acasă din străinătate, în vacanță.

De ce nu intervine nimeni?

Intrebarea care, firesc, și-o pun toți este de ce nu intervine nimeni?

Toată lumea știe că este o șarlatanie, dar cu toate acestea nimeni, fie că vorbim de poliție, poliția locală, Protecția Consumatorilor sau chiar Primăria Satu Mare, nimeni nu ia nicio decizie.

O sătmăreancă curajoasă

Singura care a luat atitudine în acest caz de sarlatanie a fost o sătmăreancă curajoasă. În momentul în care a auzit că o sătmăreancă a fost țepuită cu o sută de lei, a intervenit în plină stradă și a avut curaj să se ia de șarlatani.

”Voi merge zilnic pe Corso. Voi sta în coastea lor. Dacănimeni nu face nimic, cel puțin voi fi eu acolo să le atrag atenția sătmăîrenilor despre această țeapă și să le creez cel puțin un disconfort psihic”, a declarat sătmăreanca pentru GNV.

Asadar, dragi sătmăreni, fie că veniți acasă din străinăptate, fie că locuiți în Satu Mare, nu vă lăsați înșelați de șarlatanii de pe Corso, de la Ceasul Electric.