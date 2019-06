BRITTANY DENSON continuă la CSM SATU MARE!

Pivotul Brittany Denson a ales să rămână încă un sezon la Satu Mare și va continua să joace și în sezonul 2019-2020 la Clubul Sportiv Municipal.

Venită la Satu Mare în februarie 2018 , Brittany Denson a contribuit decisiv la rezultatele foarte bune obținute în sezonul 2017-2018 ( finale de Cupa României şi LNBF și trofeu câștigat în CEWL). Iar apoi în sezonul 2018-2019 a fost declarată de site-ul eurobasket.com ”player of the year” în LNBF! De asemenea a mai fost declarată…”center of the year!”, ”defensive player of the year!” și ”import player of the year!”. De menționat că Brittany Denson a fost cea mai bună marcatoare pe parcursul celor cinci partide ale finalei LNBF!

Până acum CSM Satu Mare a mai anunțat transferul jucătoarei Alina Podar de la Olimpia Brașov.