Ca întotdeauna ne trezim în al 12-lea ceas!

De doi ani încoace, GNV, dar și restul presei sătmărene, a atras atenția asupra creșterii consumului de droguri. De la materialele cu cultivatorii de canabis, șoferii prinși consumând substanțe interzise la volan, fenomenul zombie și câte și mai câte. Problema este că nu prea s-au luat măsuri în această privință. Efectul este devastator. Chiar dacă din cunoștințele noastre în ultimul an au murit doar doi tineri în oraș din cauza drogurilor, problema pare a fi scăpat de sub control deoarece în ultimul timp auzim niște povești și întâmplări groaznice, de la copii care își bat sau fură părinții pentru a-și procura droguri, la tineri care consumă droguri în școli, în cafenele sau în localurile și cluburile sătmărene, la internări urgente la dezintoxicare la vârste din ce în ce mai fragede. Ce ne îngrozește și mai tare este inconștiența tinerilor care folosesc pentru a se droga substanțe extrem de periculoase cum ar fi otrava de șobolani! Trebuie să luăm măsuri de urgență și să stopăm acest fenomen care a fost prezent în oraș și acum 18 ani dar după arestările din celebrul caz “Noroieni” lucrurile s-au liniștit cam vreo 15 ani, perioadă în care nu numai că puteai să mergi liniștit la baie fără să te întâlnești cu o droaie de “miraculoși’’ care ies dintr-o baie de 1/1 în care nici singur nu încapi, darămite 5 și toți cu “prafuri la nas’’, dar nici nu s-a mai auzit nimic de acest fenomen și îți puteai lăsa copiii în parc fără să vezi “plante umane” care atârnă! Deci, fraților, la treabă și hai să creăm un climat liniștit în oraș!

Și acum să facem haz de necaz: un cititor al ziarului nostru, care are un băiat de 18 ani, ne spune că atunci când vine acasă din oraș și e băut și a fumat o țigară cu tutun e bucuros că băiatul lui nu se droghează! Grav și dureros!