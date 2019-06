Căldură mare, Mon Cher!

Căldura mare din ultimele două zile a deschis “sezonul estival” și pentru sătmărenii care se “scaldă” în fântânile arteziene din municipiu. Primii iubitori de scăldat în fântânile arteziene au fost prinși de polițiștii locali în parcul de pe strada Vasile Lucaciu. Sigur nu putem uita verile călduroase din perioada în care aveam sediul redacției în Casa de Cultură! În fiecare an mai că nu puneam pariu pe zilele în care vor fi doritori de scăldat în fântâna din faţa Palatului Administrativ. An de an, am imortalizat cel puțin 4-5 “înotători” înfocați care se răcoreau în centru la Palat. Doar o bere rece le lipsea şi celor de ieri ca atmosfera de ştrand să fie una autentică! Aviz amatorilor: cei doi au fost duși la secție și amendați!

Vară frumoasă tuturor!