Dacian Nastai, confirmat ca secund al lui Bogdan Andone

Fostul antrenor al Olimpiei din sezonul 2016-2017, Bogdan Andone a fost prezentat oficial, miercuri, in postul de antrenor principal la FCSB intr-o conferinta de presa la care au mai participat patronul Gigi Becali si directorul sportiv Mihai Stoica.

Andone, fost secund la FCSB in ultimele luni, a vorbit in cuvinte putine despre noua pozitie de la echipa, discursul sau fiind in nota celor deja brevetate pana acum de Nicolae Dica si Mihai Teja, predecesorii sai.

“Imi place ideea si filosofia lui Hagi de la Viitorul. Eu am jucat 4-3-3 la echipele mele de pana acum si vom incerca sa jucam in acest sistem. Avem un lot foarte bun valoric, cu jucatori experimentati si tineri talentati. Sper sa facem un mix si sa scoatem maxim din ei”, a spus Bogdan Andone.

“Vrem sa formam o echipa agresiva si sa indeplinim toate obiectivele. Eu cu Marius Sumudica suntem cumnati, am fost colegi de echipa de la Sportul, avem o relatie buna, dar fiecare cu drumul lui, cu filosofia lui in viata. Conteaza experienta pentru ca este un antrenor care simte foarte bine vestiarul si a fost o experienta foarte buna sa lucrez cu el”, a mai spus Andone.

Noul tehnician al echipei FCSB a spus ca obiectivele echipei, calificarea in grupele Europa League si castigarea campionatului, i se par normale si realizabile.

“Sunt obiective normale pentru FCSB. Vom face un sezon bun, sunt convins de acest lucru. Probabil ca va fi un plus pentru jucatori ca patronul nu va mai iesi public dupa meciuri. Unii jucatori poate sunt mai slabi din punct de vedere mental si le trebuie putin timp sa treaca peste acele declaratii. Criticile aduc progres, e normal”, a concluzionat noul antrenor principal de la FCSB.

Dacian Nastai, confirmat în staff

Contactat ieri imediat după conferința de presă , Bogdan Andone a confirmat pentru GNV că va continua să lucreze cu Dacian Nastai, sătmăreanul fiind păstrat în staff în calitate de secund și de analist video.

Cei doi au făcut parte sezonul trecut ca secunzi și din staff-ul lui Mihai Teja.

”Eu merg în Franța cu echipa U 17 de la FCSB, iar de săptămâna viitoare de marți voi începe munca la echipa mare”, ne-a spus Nastai, care e convins că Bogdan Andone va face o treabă deosebită la FCSB.