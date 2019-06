Fotograful sătmărean Remus Țiplea expune la cea de-a XVIII – a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania

Marți 4 iunie 2019, la Muzeul de Artă Cluj- Napoca, în cadrul celei de-a XVIII – a ediții e Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), fotograful Remus Țiplea și-a expus fotografiile care fac parte din proiectul „Dumnezeul meu” – confesiunile religioase din arealul Țării Oașului.

Tot în cadrul expoziției, fotograful sătmărean, și-a prezentat albumul „Dumnezeul meu/ My Lord” (267 de fotografii), în ediţie bilingvă – româno-engleză – text pentru fiecare capitol scris de către Mihaela Grigorean, proiect realizat sub egida Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și a Consiliului Județean Satu Mare, în anul 2018 și lansat în toamna anului trecut în cadrul festivalului de fotografie EMOP Berlin – European Month Of Photography 2018, acesta fiind cel mai mare festival german de fotografie.

Expoziția a fost moderată de către – Călin Ilea, reprezentat al TIFF în prezența unui public numeros. La eveniment a fost prezent și Tudor Giurgiu – inițiatorul și președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), Ana Morodan – cea mai cunoscută bloggeriță din țară, Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare, Vasile Corpodean – managerul Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj, Frantz Felix – preot romano- catolic, reprezentați din mass media clujeană, fotografi și prieteni ai sătmăreanului.

„Dumnezeul meu nu este un studiu teologic, nu este un proiect despre șase comunități religioase diferite, este un proiect despre ceea ce leagă și unește nedezbinând, prin Dumnezeul din noi”, spune Remus Țiplea.

Ortodocși, martori ai lui Iehova, adventiști de ziua a șaptea, penticostali, romano-catolici și protestanți, cu toții impart aceeași legătură spirituală, iar rexpoziția reușește să ilustreze lucrurile pe care le au în comun cele șase confesiuni în ritualurile specifice vieții religioase, începând cu botezul, sărbătorile Pascale, sărbătorile de Crăciun, pelerinajele, nunta, sfințitul sau înmormântarea.

Relația cu divinitatea și măsura în care dimensiunea spiritual influențează evoluția socială este una dintre preocupările artistice intens explorate la cea de-a 18-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Expoziția are loc în perioada 31.05.2019 – 9.06.2019, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.

Născut în 1972 în Negrești Oaș, Remus Țiplea abordeză fotografia documentară și, din când în când, macro. Este autorul a două albume de fotografie: Din Oaș în Paști și Dumnezeul Meu.Fotografiile lui au fost expuse la Londra, Paris, Viena, Berlin, Lisabona, Cluj, Oradea, Baia Mare și Satu Mare, și au fost publicate în The Guardian, La Republica, The Huffington Post , National Geographic, Vice, Dor, Scena 9 dar și în alte publicații naționale și internaționale.